Corrida de rua na Torre de TV é atração de Brasília neste domingo (17/9)

Céu de Brasília visto pela Torre de TV - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press) Arthur Ribeiro*

Mais que apenas um cartão postal, a Torre de TV de Brasília será palco de uma corrida de rua no domingo (17/9). Às 7h da manhã, cerca de dois mil atletas irão perfilar próximos ao local para a largada e chegada da competição, com percursos de 5, 10 e 15 quilômetros de distância nas categorias masculino e feminino. A chamada Etapa Torre é a segunda de um circuito que já teve a Etapa Mané, nos arredores do Estádio Mané Garrincha, no final de maio.



As inscrições seguem abertas para os interessados (clique aqui), com 1,5 mil vagas disponíveis para o segundo lote de vendas. O valor é de R$ 129,00, somado a taxa da plataforma virtual. Clientes do Banco BRB, um dos patrocinadores do evento, têm 10% de desconto na hora da compra. O terceiro e último lote sairá por R$ 149,00. O pagamento pode ser feito em cartões de crédito e débito, PIX ou através do Mercado Pago.

Os participantes recebem um kit corrida, no qual está incluso número de peito, chip, ecobag, camiseta, medalha, coqueteleira, cerveja, gatorade e um tratamento de pele Adcos. As informações para retirada do material ainda não foram divulgadas.

A corrida é voltada para maiores de 16 anos e terá duração máxima de três horas. Os atletas que completarem o percurso além do tempo limite estarão desqualificados.