NFL: Aaron Rodgers perde a temporada por lesão no tendão de Aquiles

O New York Jets confirmou nesta terça-feira (12/9) uma péssima notícia para a temporada da franquia, na National Football League (NFL). O quarterback Aaron Rodgers não terá uma recuperação em tempo hábil para voltar a campo pela equipe, após romper o tendão de Aquiles no jogo da Semana 1, nesta segunda-feira (11/9), contra o Buffalo Bills, no Metlife Stadium, em Nova York.



A lesão aconteceu ainda no primeiro quarto, durante a primeira campanha do jogador com o novo time, após deixar o Green Bay Packers. Em uma jogada aérea, antes de soltar a bola oval, o camisa 8 viu a linha ofensiva se abrir para a chegada do defensive end Leonard Floyd, que derrubou o rival, caindo sobre o seu pé esquerdo. Logo saiu de campo, com apenas um passe incompleto e sem mais números nas estatísticas da partida.

Rodgers era a principal aposta da temporada, aliado ao técnico principal de segunda temporada, Robert Saleh. O quarterback ficou 17 anos na antiga franquia, desde quando foi recrutado no draft de 2005. Pelos Packers, foi campeão do Super Bowl XLV, em 2011, e quatro vezes o jogador mais valioso do ano em toda a liga (MVP).

Mesmo sem o grande nome do time, substituído por Zach Wilson, o time da casa foi empurrado para uma grande vitória na prorrogação, sendo a primeira da temporada, sobretudo em uma partida de horário nobre, como o Monday Night Football. Em uma recuperação para empatar o marcador em 16 pontos, algo conseguido apenas no último quarto, com boa atuação defensiva para parar o ataque dos Bills, um retorno de punt para touchdown deu o triunfo na estreia no confronto direto da Divisão Leste da Conferência Americana (AFC).

Debate sobre o gramado sintético

A lesão de Rodgers reacendeu as discussões na NFL sobre a utilização do gramado sintético, como o utilizado no MetLife Stadium. Casa do Jets e do New York Giants, o estádio já sofreu duras críticas sobre as condições do campo e os riscos à saúde dos jogadores. O local chegou a passar por uma revitalização para aplicar um novo tipo de piso, mas logo na primeira semana da temporada uma nova lesão ocorreu.

Companheiro do lançador nos tempos de Packers, o jogador de linha ofensiva David Bakhtiari comentou sobre a situação. “Parabéns, NFL. Quantos mais terão que se machucar em gramados sintéticos? Vocês ligam mais para jogadores de futebol do que para nós. Vocês planejam remover todos os gramados naturais para a Copa do Mundo que está chegando, então claramente é viável. Estou cansado disso. Façam melhor!", escreveu o atleta no X, antigo Twitter.

Na pré-temporada, a Associação de Jogadores da NFL (NFLPA) realizou uma pesquisa sobre os gramados da liga e atestou uma maior incidência de lesões nos artificiais. O estudo ainda apontou a opinião de atletas, que afirmaram se sentirem melhor e mais seguros em campos de grama normal.

