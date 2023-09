Copa do Brasil: relembre a campanha vitoriosa do São Paulo

O espaço que faltava na sala de troféus do São Paulo foi finalmente preenchido. A equipe somou, neste domingo (24/9), o primeiro título da Copa do Brasil, diante do Flamengo, no Estádio do Morumbi. A campanha para a conquista inédita passou por tropeços, incertezas e reviravoltas para chegar à glória do segundo torneio mais importante do país.

A trajetória tricolor na Copa do Brasil 2023 começou na terceira fase devido à nona colocação no Brasileirão 2022. Diante do Ituano, time que vinha de boa temporada no Campeonato Paulista e incomodando os rivais na Série B, a saga começava com Rogério Ceni.

Na ida, em casa, a formação do interior complicou a vida são-paulina e segurou o 0 x 0. Na segunda partida do novo comandante, em Itu, o 1 x 0 foi suficiente para seguir às oitavas de final, fase na qual encararia o Sport.



Única equipe da Série B na fase, os pernambucanos prometiam fazer jogo duro, mas o entrosamento do São Paulo deu um 2 x 0 confortável em plena Ilha do Retiro. As coisas pareciam tranquilas para o jogo no Morumbi, sobretudo depois dos são-paulinos abrirem o placar. Entretanto, uma virada inesperada, com a derrota por 3 x 1, levou a decisão aos pênaltis. Na marca da cal, valeu a mística tricolor em casa: 5 x 3.

As quartas de final novamente reservaram um novo Choque-Rei diante do Palmeiras. Na ida, tudo a favor do São Paulo, que, em casa e perdendo algumas boas oportunidades, venceu por 1 x 0 com golaço de Rafinha. No Allianz Parque, deu tricolor novamente, por 2 x 1.

Para chegar à decisão, era preciso eliminar toda a capital paulista, passando pelo Majestoso, contra o Corinthians. Na Neo Química Arena, em confronto regado a polêmicas, Roger Guedes deu o 2 x 1 aos alvinegros em uma noite iluminada. A revanche foi orquestrada por Lucas Moura, que em um primeiro tempo fantástico junto do time, virou o marcador agregado com o triunfo por 2 x 0.

Assim, o São Paulo chegava à decisão no Morumbi, sem antes confirmar a vantagem mínima de 1 x 0 no Maracanã, contra o Flamengo.

Faturamento soberano

O rendimento em copas contribuiu para um alívio necessário no planejamento financeiro do tricolor no médio prazo. Aequipe somou R$ 88,7 milhões com a campanha campeã. Com as quartas de final da Copa Sul-Americana — torneio no qual a equipe somou U$ 2,6 milhões de dólares, o total em competições eliminatórias superou os R$ 100 milhões em 2023.



*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini

