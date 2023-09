Copa do Brasil: Lucas Moura cumpre promessa com título inédito

Sair como referência do time formador e retornar com a possibilidade de se consagrar ídolo é um dos sonhos para a maioria dos jogadores. Lucas Moura está cada vez mais perto de se firmar na memória afetiva da torcida do São Paulo após concretizar este ciclo, sobretudo por ser uma das peças-chave da conquista inédita da Copa do Brasil.

Cria de Cotia, o atacante foi crescendo e ganhando espaço em um momento turbulento pelo Tricolor. Mesmo em uma fase não tão boa, absorveu experiências de grandes jogadores que foram contemporâneos dele na chegada ao time profissional, como Luís Fabiano, Rogério Ceni e Paulo Henrique Ganso.

Lucas ficou marcado por marcar um dos gols do título da Copa Sul-Americana de 2012. A partida — que acabou no intervalo, por polêmica na segurança dos visitantes — contra o Tigre, da Argentina, no Morumbi, marcava também a despedida do jogador antes da ida ao Paris Saint-Germain, da França.

Entre as andanças nos 10 anos e meio no Velho Continente, com diversos títulos, as juras de amor ao tricolor e a promessa de voltar um dia eram sempre reforçadas. Entretanto, havia preocupação da torcida sobre o retorno. Aconteceu, em agosto.

Nos 10 jogos até aqui, não passou despercebido e cumpriu com juros e correção a volta ao time que o revelou. Marcou gol na semifinal da Copa do Brasil, diante do Corinthians, em feito inédito da carreira, durante a condução a uma grande virada no placar agregado, para chegar à final. O jogador não só regressou como deu a taça que faltava à história da instituição.

O desfecho (ou não) desta história ainda é um mistério. Lucas Moura tem contrato até o fim deste ano, mas será procurado oficialmente para uma renovação. É uma corrida contra o tempo para saber se esse é um final feliz, com sabor de “quero mais” ou se ainda haverá tempo para a consolidação de um novo ídolo no clube do Morumbi.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

