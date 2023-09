Copa do Brasil: quem foram os artilheiros do São Paulo na campanha de título

O pragmatismo faz um campeão em competições de mata-mata. Essa é uma das máximas seguidas pelo São Paulo no título inédito da Copa do Brasil em 2023. A equipe atuou com uma artilharia eficiente e suficiente para a primeira taça histórica.

Entre as posições do campo, apenas zagueiros e goleiros não marcaram gols. Os demais atletas de linha contribuíram para o avanço gradual e sucesso na competição. No total, foram seis tentos divididos por cinco atacantes, outros dois para os meio-campistas e um para cada lado das laterais.

Campanha simples

Tudo começa na terceira fase, na estreia contra o Ituano. Em 180 minutos, apenas um gol determinou a classificação tricolor. Nas oitavas de final, um maior conforto parecia evidente com os 2 x 0 da ida sobre o Sport, mas a derrota por 3 x 1 para os pernambucanos na volta obrigou a classificação nos pênaltis.

Em termos de placar agregado, o maior conforto foi no clássico contra o Palmeiras, ainda que pouco a pouco. A vantagem mínima no Morumbi foi a brecha para a equipe conseguir uma virada após sair atrás no Allianz Parque e fechar a série em 3 x 1. Diante do Corinthians, veio a segunda derrota na campanha (2 x 1), que obrigou a uma virada mais consistente no Morumbi, com os 2 x 0 levando a uma soma por 3 x 2.

Na ida da decisão, no Maracanã, a diferença mínima deixou a equipe em uma boa posição para a conquista. O suficiente foi o necessário para levar um cenário favorável ao jogo da volta, em casa, onde veio a confirmação do título.

Confira a artilharia geral do São Paulo na campanha campeã da Copa do Brasil:

Wellington Rato e Luciano: 2 gols

Calleri: 1 gol

David: 1 gol

Lucas Moura: 1 gol

Caio Paulista: 1 gol

Marcos Paulo: 1 gol

Michel Araújo: 1 gol

Rafinha: 1 gol

Rodrigo Nestor: 1 gol

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini

