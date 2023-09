São Paulo disputará a Libertadores e Supercopa do Brasil em 2024

A festa são-paulina pelo título da Copa do Brasil não para somente no fato do troféu ser o primeiro do clube no torneio. Outros benefícios são recebidos na conquista da taça nacional, além dos fartos R$ 88,7 milhões recebidos pelo time ao longo do avanço da competição. As classificações para outras competições também fazem parte das comemorações.

Depois de duas temporadas ausente, o tricolor retorna a uma das copas onde é tradicionalmente reconhecido. A Libertadores volta a ter um de seus maiores campeões a partir da fase de grupos: o São Paulo tende a ocupar o primeiro pote e ser cabeça de chave por ter uma das vagas privilegiadas dos participantes brasileiros em 2024.

A última vez em que o clube se classificou para o grande torneio da América do Sul foi quando conquistou a Copa Sul-Americana de 2013, último título relevante. Curiosamente, o tricolor fará uma estreia em uma competição tradicional.

A Supercopa do Brasil foi criada em 1990, por duas temporadas, antes de ser interrompida e retomada apenas em 2020. Se houvesse uma continuidade no campeonato, o soberano teria participado nas edições de 1992, 2007, 2008 e 2009, por vencer o Campeonato Brasileiro nos anos anteriores. Até então, entre os times paulistas, apenas Corinthians, em 1991, e Palmeiras, em 2021 e 2023, representaram o estado de São Paulo na decisão.



