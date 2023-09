Escalações: veja como São Paulo e Flamengo jogam a final no Morumbi

São Paulo — O último detalhe importante da grande final da Copa do Brasil de 2023 entre São Paulo e Flamengo não é mais segredo para ninguém. Horas antes de a bola rolar no Estádio do Morumbi, o tricolor e o rubro-negro definiram as escalações para os últimos 90 minutos da decisão. Enquanto os são-paulinos optaram por manter o time do Maracanã na tentativa de fazer valer a vantagem construída fora de casa, os rubro-negros modificaram bastante a equipe.

E a primeira grande mudança do Flamengo começa no gol e foi ensaiada pelo técnico Jorge Sampaoli na última quarta-feira (20/9), no empate por 0 x 0 diante do Goiás. O goleiro argentino Agustín Rossi barrou Matheus Cunha e vai defender a meta rubro-negra na decisão diante do São Paulo. A grande boa notícia para os cariocas é a volta de Arrascaeta. O uruguaio estava machucado, mas vai para o jogo. Com Gabigol no banco, Pedro vai comandar o ataque.

Dorival Júnior descansou todo o time titular na derrota para o Fortaleza, por 2 x 1, na última quarta-feira (20/9), e aposta no fôlego da equipe para levar a Copa do Brasil no forte calor de quase 40ºC no Morumbi. Com os 11 iniciais mantidos, o tricolor paulista permanece com o camisa 10 Luciano como opção no banco de reservas. Destaque com gol e pênalti perdido no meio de semana, James Rodríguez é outro que pode ser acionado no decorrer do confronto.

A vantagem ao fim dos primeiros minutos do principal mata-mata do calendário brasileiro é do São Paulo. No jogo de ida no Maracanã, o tricolor aproveitou uma partida ruim da equipe carioca diante da torcida rubro-negra e voltou para a capital paulista com uma vitória por 1 x 0. Com o resultado, os são-paulinos jogam por qualquer empate para ficarem com o título. Os flamenguistas tentam uma vitória por um gol para forças os pênaltis ou mais pela taça no tempo normal.

Mais de 60 mil torcedores são esperados nas arquibancadas do Estádio do Morumbi, número próximo ao de flamenguistas presentes no Maracanã na abertura da decisão. Com a vantagem de um gol nas mãos, o São Paulo sonha em conquistar o primeiro título da Copa do Brasil. Campeão na temporada passada, o rubro-negro almeja uma virada para levar a quinta taça da principal competição de mata-mata do calendário nacional para o Rio de Janeiro.

Escalações

São Paulo

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Rodrigo Nestor; Lucas e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

Flamengo

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli