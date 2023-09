Flamengo confirma demissão de Sampaoli após vice na Copa do Brasil

Chegou ao fim a passagem de Jorge Sampaoli pelo Flamengo. O sonho do argentino em comandar o Flamengo terminou em pesadelo e demissão confirmada pelo clube nesta quinta-feira (28/9), quatro dias depois da derrota na final da Copa do Brasil. Com aproveitamento de 61% em 39 jogos e a possibilidade de fechar a temporada sem títulos, o rubro-negro decidiu pagar a multa rescisória de aproximadamente R$ 9,5 milhões e encerrou o vínculo com o treinador.

Apesar do apoio do presidente Rodolfo Landim, o vice para o São Paulo no domingo (24/9) foi a gota d’água para o trabalho de Sampaoli. Ele resistiu mais alguns dias no Ninho do Urubu enquanto o Fla tentava encaminhar um acerto com Tite, provável substituto, e até foi cotado para estar na beira do campo no duelo contra o Bahia, no sábado (30/9), às 16h no Maracanã. Com a demissão, ele não comanda mais o rubro-negro.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2023

Eliminado nas oitavas da Libertadores e sétimo colocado no Brasileiro, o desempenho do Flamengo nos cinco meses sob a batuta do argentino contou com algumas derrotas marcantes no caminho e muitos problemas de violência nos bastidores. O episódio mais marcante foi o soco do preparador físico Pablo Fernández no rosto do atacante Pedro, no final de julho.

O clima no Ninho do Urubu não era bom naquela altura, mas ficou ainda pior e escancarado para a torcida após a agressão. Nas partidas que sucederam o caso, o rubro-negro teve quatro vitórias, quatro empates – incluindo confrontos em casa contra os reservas de Internaciona e São Paulo – e quatro derrotas, dentre elas dois 3 x 0 sofridos contra Cuiabá e Athletico Paranaense e o revés no Maracanã contra o São Paulo pela final da Copa do Brasil.

Ao todo, Sampaoli comandou o Flamengo em 39 partidas ao longo de cinco meses, todas com uma escalação inicial diferente. O retrospecto foi de 20 triunfos, oito reveses e 11 igualdades, além de 63 gols marcados e 41 sofridos. O argentino deixa o clube e leva consigo seis integrantes da comissão técnica.

Milhões gastos em multas

Em 2023, o Flamengo já acumula mais de 20 milhões de reais destinados ao pagamento de multas rescisórias. Em abril, o Mais Querido abriu os cofres e precisou fazer o PIX de R$ 15 milhões para Vítor Pereira. Agora, mais R$ 9,5 milhões serão destinados à conta de Sampaoli. O custo total fica ainda maior quando considerados os R$ 22,1 milhões para Domènec Torrent, Rogério Ceni e Paulo Sousa em anos anteriores. Outros técnicos do mandato de Landim, Abel Braga, Jorge Jesus e Dorival Júnior pediram demissão, enquanto Renato Gaúcho não tinha multa definida no contrato.

Com mais 14 jogos em disputa pelo Brasileirão 2023 e fora da zona de classificação para a Libertadores, o rubro-negro vai ao mercado em busca de Tite e não quer ficar de fora da principal competição continental da América do Sul. Enquanto isso, a tendência é do Flamengo ser comandado por Mário Jorge, técnico do sub-20. O próximo compromisso da equipe será no sábado (30/9), às 16h, contra o Bahia de Rogério Ceni no Maracanã.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima