Santos assina contrato com a WTorre para reforma da Vila Belmiro

O Santos deu um passo para a remodelação da Vila Belmiro nesta quarta-feira (27/9). O clube firmou contrato com a construtora WTorre para a reforma do estádio. Não foi estabelecido prazo inicial. Há um memorando de entendimento para ações futuras no local. A primeira ação é a arrecadação de fundos para viabilizar as obras.



O projeto da WTorre foi aprovado no fim do ano passado pelos sócios. Além de lojas nas partes interna e externa, o Alçapão terá a atual capacidade aumentada de menos de 20 mil espectadores para 30.108 torcedores. O parceiro do Peixe foi o responsável pela construção do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, após a demolição do Parque Antártica. A transição durou de 2010 a 2014.

A parcela maior da captação de recursos será por meio da venda de cadeiras da atual Vila Belmiro, como objeto histórico. O projeto começa em um momento sensível para o Alvinegro Praiano. O time atravessa crise financeira, além de maus resultados esportivos. A equipe briga contra o rebaixamento inédito no Campeonato Brasileiro.

Uma alternativa para o começo da reforma pode ser a volta a uma conhecida casa do torcedor santista. Com previsão de retorno para janeiro, o Pacaembu pode ser uma alternativa tradicional. Outra hipótese é o Canindé, quando o campo da Portuguesa estiver disponível.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

