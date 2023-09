Corinthians demite Luxemburgo após empate com o Fortaleza

Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Corinthians. Menos de 24 horas depois do empate por 1 x 1 com o Fortaleza na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite de terça-feira (26/9), o clube paulista anunciou a saída do treinador na tarde desta quarta-feira (27/9).

A decisão coincide com a aproximação do Flamengo de Tite, ídolo do Timão. A diretoria alvinegra também deseja ter o ex-técnico da Seleção. "O Sport Club Corinthians Paulista informa que, a partir desta quarta-feira (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica não comandam mais a equipe principal masculina de futebol. O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras. A comissão técnica permanente do Corinthians comandará o treino de hoje", informa o comunicado do clube.

Há uma disputa acirrada nos bastidores entre Flamengo e Corinthians. Depois de entrarem em rota de colisão na temporada passada na saída de Vítor Pereira do CT João Grava para o Ninho do Urubu, o Timão conta com o reforço do ex-presidente Andrés Sanchez para convencer Tite a retornar ao clube. Paralelamente, a cúpula rubro-negra trabalha para convencer Tite a assumir o Flamengo imediatamente no lugar de Jorge Sampaoli.

Como mostrou o blog Drible de Corpo nesta quarta-feira (26/9), Tite tem um posicionamento claro: só abre negociações quando não há um colega de profissão no cargo. Neste momento, o Corinthians tem a função vaga. O Flamengo ainda não demitiu Jorge Sampaoli. O argentino, inclusive, ministrou o segundo treino da semana para o duelo com o Bahia no próximo sábado.

Há uma coincidência na disputa dos dois clubes mais populares do país por Tite. Corinthians e Flamengo se enfrentarão no próximo dia 7 de outubro, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão. Ironicamente, Tite pode estrear por um dos dois lados se houver acerto. Antes disso, há o duelo de volta contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana. Mano Menezes é o plano B do Corinthians caso o Flamengo perca a concorrência.

Pressionado pela imprensa no saguão de desembarque do aeroporto Santos Dumont na noite de terça-feira (26/9), Tite se esquivou sobre a aproximação do flamengo. "Qualquer coisa que eu falar, vocês vão fazer uma analogia. Se alguma coisa me pauta, é o respeito, a educação, os princípios. Eu não posso falar, eu respeito o trabalho de vocês. Não sou eu que falo. Eu respeito o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo...", afirmou.

A terceira passagem de Vanderlei Luxemburgo pelo Corinthians durou 38 partidas. Campeão brasileiro em 1998 pelo clube, ele acumulou 15 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, com 50% de aproveitamento. O time fez 51 gols e sofreu 43. Sob o comando dele, a equipe foi eliminada na fase de grupos da Libertadores e alcançou as semifinais na Copa Sul-Americana. Empatou em casa com o Fortaleza, por 1 x 1, mas está vivo na disputa pela vaga. O duelo de volta será na próxima terça (3/10), na Arena Castelão.

O Corinthians caiu nas semifinais da Copa do Brasil contra o São Paulo. O time de Dorival Junior conquistou o título no domingo passado (23/9) contra o Flamengo. Depois de dizer que a Sul-Americana não era prioridade do Corinthians na temporada para privilegiar a fuga do rebaixamento no Brasileirão, Luxemburgo inverteu o discurso. Apostou no torneio continental e viu o Timão se aproximar do Z-4. Nas última rodadas, abriu cinco pontos de distância do Bahia, primeiro clube na lista dos últimos quatro colocados.

