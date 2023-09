Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians

O Corinthians jogou a toalha. Depois de demitir Vanderlei Luxemburgo e entrar no ringue para o combate com o Flamengo por Tite, o clube paulista anunciou nesta quinta-feira (28/9) a contratação de Mano Menezes. Aos 61 anos, o gaúcho de Passo do Sobrado assume a prancheta alvinegra pela terceira vez em 15 anos. Os próximos compromissos do time são contra o São Paulo neste domingo (1º/10), no Morumbi; o duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil na terça-feira (3/10) contra o Fortaleza, na Arena Castelão; e o duelo com o Flamengo em 7 de outubro, na Neo Química Arena. O acordo é até o fim de 2025 independentemente do vitorioso na eleições do clube. Braço direito, o auxiliar Sidnei Lobo acompanha Mano.

Na primeira passagem, mano resgatou o Corinthians da Série B com título inédito na edição de 2008 e catapultou o Timão às conquistas do Paulistão e da Copa do Brasil, ambos em 2009. O sucesso o levou à Seleção Brasileira depois da Copa da África do Sul. Muricy Ramalho não quis e Mano assumiu como plano B da CBF. No segundo trabalho no Parque São Jorge, Mano não repetiu o sucesso. Saiu sem taça em 2014 e magoado com a trama da diretoria nos bastidores para Tite sucedê-lo.

A contratação de Mano Menezes mostra o enfraquecimento político do presidente Duílio Monteiro Alves. O cartola mostra-se incapaz de sustentar os próprios discursos. Em 2022, durante a busca por um sucessor para Sylvinho, o dirigente afirmou: "Durante minha gestão, Mano não fará parte do nosso time de trabalho. Tenho muito apreço por ele como indivíduo e o respeito profundamente, mas a sua abordagem não está alinhada com a nossa", surpreendeu.

A atual gestão também não admitia a contratação de Vanderlei Luxemburgo. No fim das contas, fechou com ele depois da saída de Cuca. Duílio vive os últimos meses no poder. Deixará o cargo no fim deste ano. A sinalização da mudança de discurso em relação a Mano havia acontecido antes de fechar com o professor. O Corinthians sondou o técnico, mas ele recusou para honrar o acordo com o Inter.

Os últimos trabalhos relevantes de Mano Menezes aconteceram fora do eixo. No ano passado, levou o Internacional ao vice no Campeonato Brasileiro com uma bela campanha no segundo semestre. Em contrapartida, fracassou nas Copas. Caiu na Sul-Americana contra o Melgar. O Caxias despachou o time nas semifinais do Gaúcho. O América-MG também na Copa do Brasil.

Mano também fez excelente trabalho no Cruzeiro. Levou o time celeste a dois títulos consecutivos na Copa do Brasil contra o Flamengo e o Corinthians, respectivamente. Ganhou também o Mineiro nas versões de 2018 e 2019.

Nas duas passagens anteriores pelo Corinthians, Mano Menezes acumulou 136 vitórias, 64 empates e 48 derrotas. Sob a batuta dele, o Timão fez 413 gols e sofreu 235. Mano Menezes havia deixado Porto Alegre na noite de quarta-feira (27/9) com destino a São Paulo, onde mora. A expectativa pelo acerto aumentou diante do desânimo da diretoria na disputa com o Flamengo por Tite e o vazamento da marcação de uma reunião nesta quinta-feira com Mano Menezes. Segundo informação apurada pelo colunista Samir Carvalho do porta UOL, o salário acertado é de R$ 800 mil por mês.