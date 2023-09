Seleção Brasileira: Guilherme Arana substitui o cortado Caio Henrique

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, agiu rápido a um imprevisto nesta quinta-feira (28/9). Ao cortar o lateral-esquerdo Caio Henrique, chamado na lista para jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o comandante chamou Guilherme Arana, do Atlético-MG, para a reposição.



O nome inicial do treinador sofreu uma entorse no joelho esquerdo, lesionando o ligamento cruzado anterior (LCA) e terá de passar por cirurgia. O episódio aconteceu na derrota do Mônaco contra o Nice, por 1 x 0, na última sexta-feira (22/9), pelo Campeonato Francês. Curiosamente, este mesmo lugar do corpo foi o motivo pelo qual o atleta do Galo perdeu a chance de atuar no Mundial do Catar, em 2022, quando esteve cotado na convocação, antes de se lesionar em confronto contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Após também precisar de uma cirurgia, Arana volta à seleção depois de um ano e um mês, estando à disposição da Amarelinha para os compromissos contra Venezuela e Uruguai, no ciclo para a Copa na América do Norte. Na ocasião anterior, os chamados pelo então técnico Tite foram Alex Telles e Alex Sandro.

Para os dois duelos a seguir — nos dias 12 e 17 de outubro — a previsão é de uma disputa acirrada pela posição. O outro companheiro de lateral-esquerda chamado para a Data Fifa é Renan Lodi, hoje no Olympique de Marselha, da França.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Entenda os pontos avaliados por Tite no cabo de guerra entre Fla e Timão

Entenda os pontos avaliados por Tite no cabo de guerra entre Fla e Timão Esportes Empate do Fluminense teve choro, euforia e apoio em Brasília

Empate do Fluminense teve choro, euforia e apoio em Brasília Esportes Criança vítima de racismo por torcer por Vini Jr. conhece jogador; veja