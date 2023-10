Real x Minas: conheça as xerifes da decisão do Candangão Feminino

A versatilidade de uma jogadora de futebol é uma necessidade cada vez maior à medida que o esporte avança. Real Brasília e Minas Brasília, atentos a tal fator, buscam aplicar essa regra nas equipes antes da final do Campeonato Candango Feminino, neste sábado (7/10), às 10h, no Estádio Nacional Mané Garrincha. Além de segurança, a defesa pode ser ataque, com as principais jogadoras atuando à frente no campo de jogo.

Aventurar-se no ataque não é novidade para uma zagueira experiente como Mariana Pires. A defensora das Minas é a quarta na artilharia da competição, com cinco gols marcados, se provando como uma arma importante nas duas áreas de jogo. Através dela, a equipe chega à decisão com um forte poderio ofensivo, com 13,5% de participação da beque nos gols.

A defensora, apesar da participação, destaca a rotação no time na hora de botar a bola na rede como ponto fundamental para a campanha finalista. "O coletivo da nossa equipe tem feito a diferença nessa competição, não só eu como várias atletas tem feito muitos gols e sendo muito importantes nos jogos", declara.

Do lado adversário, a situação não é diferente e também é positiva. Além de aparecer nos registros como a melhor defesa do campeonato aqui, com apenas dois gols sofridos em oito partidas, as jogadoras responsáveis por ocupar o primeiro terço do campo também acumulam bons números durante as subidas ao ataque. Até aqui, duas defensoras da equipe foram às redes: Carol Gomes (duas vezes) e Laíne (uma).

Na opinião de Rafa Soares, camisa três das Leoas do Planalto, os bons resultados passam justamente pelo coletivo. "Está funcionando bastante e fico feliz em poder contribuir na fase defensiva e dar força ao nosso ataque para fazer sua função", disse ela.

"A expectativa é sempre a melhor possível. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas nos preparamos bastante para chegar bem nessa final. Agora, o objetivo é colocar em prática tudo que foi feito nesse campeonato e, se Deus quiser, fazer grande jogo, da mesma forma como temos feito", complementou.

Fichas técnicas:



Rafa Soares

Time: Real Brasília

Posição: zagueira

Idade: 23 anos

Altura: 1,76 m

Gols marcados: 0

Gols sofridos: 0

Jogos sem sofrer gols: 5

Mariana Pires

Time: Minas Brasília

Posição: Zagueira

Idade: 35 anos

Altura: 1,65 m

Gols marcados: 5

Gols sofridos: 4

Jogos sem sofrer gols: 5



*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Champions League: confira o guia da rodada 2 da fase de grupos

Champions League: confira o guia da rodada 2 da fase de grupos Esportes "Dream Team" do basquete americano buscará a 5ª medalha nos Jogos de Paris

"Dream Team" do basquete americano buscará a 5ª medalha nos Jogos de Paris Esportes Busto em estádio faz time de Benzema se recusar a entrar em campo

Busto em estádio faz time de Benzema se recusar a entrar em campo Esportes Tite dá resposta positiva ao Flamengo e pode assumir time neste mês

Tite dá resposta positiva ao Flamengo e pode assumir time neste mês Esportes Na quinta partida: Neymar desencanta e marca o primeiro gol pelo Al-Hilal

Na quinta partida: Neymar desencanta e marca o primeiro gol pelo Al-Hilal Esportes Candangão Feminino: final será no Mané com ação social do Outubro Rosa