Veja quem são as maestras responsáveis por guiar Real e Minas na final

Um jogo de futebol tem no meio do campo o lugar mais natural por onde a bola circula: a transição defesa-ataque e a organização das ideias de construção de jogadas passam por ali. Dentro e fora das quatro linhas, as vidas de Real Brasília e Minas Brasília, finalistas do Campeonato Candango Feminino também passam pelas maestras. A luta pela taça será neste sábado (7/10), às 10h, no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Xarás, apesar das grafias distintas, Juliana Oliveira e Jullyana Morais, de Real Brasília e Minas Brasília, respectivamente, serão as responsáveis por 'carregar o piano' no gramado do Mané Garrincha durante a decisão. Apesar das funções distintas em campo (uma é volante e a outra armadora), as jogadoras assemelham-se pela capacidade multifuncional dentro de campo na busca pelo sucesso.

Do lado das Leoas do Planalto, Ju Oliveira chega como um dos grandes destaques do time. Vice-artilheira da competição, com sete gols marcados em oito partidas disputadas, ela não é apenas titular como, também, é capaz de exercer mais de uma função no time comandado por Camilla Orlando.

"Fico feliz de poder ajudar o time com gols. Gosto de fazer outras funções, tanto jogando por dentro, como por fora e, onde for melhor para o time e para mim, estarei à disposição da Camilla. Isso (essa disposição) ajuda no desempenho da equipe e no meu também", explicou.

"As expectativas para a final são as melhores possíveis, pois temos trabalhado muito forte. Tivemos uma preparação boa, e sabemos que manter o Real no topo é importante. A final será decidida por detalhes, e quem errar menos, sairá com o título", complementou.

Do outro lado, a remontada moral do Minas dentro da história da competição passa por Ju Morais. Uma das líderes da equipe e titular indiscutível, a camisa cinco foi poupada apenas na rodada final da primeira fase diante do Estrelinha, com a equipe já classificada ao mata-mata. É peça fundamental dentro da campanha e, mesmo com aspecto mais defensivo, anotou dois gols na competição.



Com isso, a responsabilidade responde diretamente na simbiose dentro de campo, com uma convivência facilitada a partir da longa vivência da volante. "Eu tento passar um pouco da minha experiência para as meninas e ajudar a todas da melhor forma possível, acho que dentro de campo todas nós sabemos que a melhor forma de se ajudar é escutar uma à outra, correr uma pela outra e isso facilita para podermos ter melhor resultado dentro de campo. O respeito que temos umas pelas outras é muito importante e isso facilita ajudá-las a ter tranquilidade", detalha.

"Sabemos que será um jogo muito difícil com duas equipes fortes, mas estamos trabalhando a cada dia para melhorarmos mais e mais. O professor Jorge (Marinho) vem fazendo um ótimo trabalho com toda equipe. Estamos focadas para fazermos um bom jogo e lutarmos pelo título. Será um grande jogo e uma grande final", acredita. Um dos dois gols da meia no campeonato foi diante do Real, para empatar o jogo da quinta rodada da primeira fase em 1 x 1.

Fichas técnicas:

Ju Oliveira

Time: Real Brasília

Posição: meia-atacante; atacante

Idade: 27 anos

Altura: 1,66 m

Gols marcados: 7

Ju Morais

Time: Minas Brasília

Posição: meio-campista

Idade: 31 anos

Altura: 1,70m

Gols marcados: 2

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



Saiba Mais Esportes Por que China censurou imagem de atletas abraçadas em Jogos Asiáticos

Por que China censurou imagem de atletas abraçadas em Jogos Asiáticos Esportes Rodrigo Battaglia, do Atlético-MG, recebe proposta do Boca Juniors

Rodrigo Battaglia, do Atlético-MG, recebe proposta do Boca Juniors Esportes Flamengo e Bruno Henrique voltam a tratar de renovação de contrato

Flamengo e Bruno Henrique voltam a tratar de renovação de contrato Esportes Vasco ignora Fla-Flu e pede ao governo do Rio dois jogos no Maracanã

Vasco ignora Fla-Flu e pede ao governo do Rio dois jogos no Maracanã Esportes Eficiente e letal, Vegetti participa de um gol do Vasco a cada 102 minutos

Eficiente e letal, Vegetti participa de um gol do Vasco a cada 102 minutos Esportes Em reta final de recuperação, Arrascaeta volta a treinar em campo