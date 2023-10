Gigantes do futebol nacional chegam ao DF para torneio sub-17

De 1º a 10 de dezembro, o Distrito Federal recebe a 1ª Copa Capital de Futebol Sub-17. Tradicionais equipes do Brasil já confirmaram presença, além de times locais. O objetivo da organização do evento é tornar, em breve, a competição uma referência nacional para categorias de base. Oito equipes entram em campo pelo título do torneio, que pretende, já a partir da edição do próximo ano, dobrar ou, até, triplicar a quantidade de clubes participantes.

Uma iniciativa do Instituto Capital, da Federação de Futebol do DF e da Secretaria de Esporte e Lazer, a 1ª Copa Capital de Futebol Sub-17 traz à cidade equipes representadas na Série A do Brasileirão, como Botafogo, Cuiabá e Goiás. Confirmaram presença também agremiações tradicionais como Atlético-GO e Vila Nova. O DF tem direito a três vagas, duas delas ficaram para Canaã e Capital. O Campeão do Candanguinho Sub-17 completa o torneio. Caso seja um dos dois já inscritos, o próximo colocado herda a vaga.

Forma de disputa

A Copa conta com dois grupos, com quatro equipes jogando entre si. Os dois melhores de cada chave se classificam à semifinal. Por fim, os vencedores fazem a final e definem o grande campeão no dia 10 de dezembro.

Nos próximos dias, a organização pretende divulgar a tabela completa, com confrontos, datas, horários e locais das disputas, que vai ocorrer em grandes estádios espalhados pelo DF e com entrada gratuita.

Candanguinho Sub-17

Com 12 jogos, a quarta rodada do campeonato ocorre neste e no próximo fim de semana. A competição conta com quatro grupos, cujo os líderes são, respectivamente, em cada um deles: Gama, Capital, Formosa e Real Brasília. Com cinco gols cada, os artilheiros são Marcelo Henryque (Capital) e Rafa (Gama).