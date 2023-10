Abel Ferreira é suspenso por dois jogos do Brasileirão pelo STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspendeu o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, nesta terça-feira (10/10). O treinador foi enquadrado no Artigo 258-D após falar que a equipe foi roubada na derrota contra o Grêmio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 21 de setembro. O gancho é de dois jogos e multa de R$ 2 mil.



Na ocasião, instantes antes do final do jogo, o português deixou o campo vociferando contra a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, ao ver uma falta marcada contra a equipe paulista. "Isso é roubar! Isso é roubar! Fomos roubados", disse às câmeras de televisão. Assim, o treinador foi julgado por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva e desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões", como descreve o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Na súmula da partida, o juiz de campo relatou a ajuda do auxiliar de vídeo Igor Junio Benevenuto para identificar os gestos do luso, com impressões confirmadas em matéria encontrada pela equipe de arbitragem após a partida. "Fui informado pelo var, que após verificar as imagens da cabine, identificou que o treinador do Palmeiras, se dirigindo a zona mista do estádio, fez com a sua mão direita, gestos com os dedos, e proferiu as palavras (de roubo) através da leitura labial", indica o documento.

Entretanto, o breve impedimento do comandante alviverde poderia ser ainda maior, uma vez que estes casos podem acarretar em suspensão de um a seis jogos. Assim, o Palestra perde seu técnico nos confrontos diante de Atlético-MG e Coritiba, nos dias 19 e 22, respectivamente. Abel volta ao banco de reservas no dia 25, no Allianz Parque, no clássico contra o São Paulo. A equipe será comandada interinamente pelo auxiliar João Martins.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

