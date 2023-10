Candangão: Ceilandense sobe e fará final da Série B contra Planaltina

Reforçado por jogadores do Brasiliense, o Ceilandense empatou com o Brazlândia neste domingo, no Serejão, mas avançou por 3 x 0 no placar agregado. - (crédito: Luã Tomasson) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A sergunda divisão do Distrito Federal pode ter um bicampeão. Vencedor do torneio em 2009, o Ceilandense confirmou o acesso à Série A do Campeonato Candango em 2024 e presença na final única contra o Planaltina no próximo fim de semana. O duelo será provavelmente domingo, às 10h, no Defelê, na Vila Planalto.

Depois de derrotar o Brazlândia por 3 x 0 no Chapadinha, o time reforçado com jogadores do Brasiliense administrou a vantagem neste domingo com empate por 0 x 0, no Serejão, em Taguatinga. Na matinê, o Planaltina empatou por 1 x 1 com o Luziânia e também subiu por 2 x 1 no placar agregado da semifinal.

O acesso de Ceilandense e Planaltina fecha a lista dos 10 participantes do Candangão em 2024. Os outros oito são o atual campeão Real Brasília e mais Brasiliense, Capital, Paranoá , Gama, Ceilândia, Samambaia e Santa Maria. A cidade mais populosa do DF contará com dois representantes na elite do futebol local.

É a segunda vez que o Ceilandense sobe para a primeira divisão turbinado por uma parceria. Na conquista de 2009, o clube fechou acordo com o Atlético-GO. Mudou de nome para Sociedade Atlético Ceilandense e até de mascote para o Dragão. A aliança dessa vez foi com o Brasiliense. O atual vice-campeão do DF cedeu Caetano, Gabriel Santiago, Felipe Alves, Gustavo Henrique, Pedro Henrique, Romário, Reinaldo, Lila, Wallace, Tarta, Tharlley, Luquinhas, Matheus Barbosa e o técnico Luis dos Reis depois da eliminação diante do Athletic na Série D do Campeonato Brasileiro.

Os finalistas estão invictos. O Ceilandense disputou sete jogos, venceu quatro e empatou três. A campanha do Planaltina é melhor com seis vitórias e apenas uma igualdade. Os dois times sofreram apenas um gol na competição.

O lateral-esquerdo Romário falou sobre a classificação depois da partida. "Lá (no Chapadinha) foi um jogo difícil, mas conseguimos um resultado bom. Agora, é pensar na final, trabalhar os pontos negativos", disse em entrevista à Esportes Brasília.

O técnico Luis dos Reis exaltou o comprometimento do elenco. "Agradecer aos atletas pelo empenho. Soubemos jogar a primeira fase, a segunda fase. Lógico que gostaríamos de ganhar todos so jogos, mas, do outro lado, estava um adversário muito bem preparado. A união faz a diferença", comentou o treinador.

O técnico Gabriel Duarte lamentou a derrota do Brazlândia em casa no primeiro duelo da semifinal. "Fomos eliminados em casa, onde éramos fortes. Vencemos todas na fase de grupos. Sabíamos que hoje o jogo seria difícil, três gols de diferença. Se nos descuidássemos sofreríamos", avaliou o treinador.

FICHA TÉCNICA

CEILANDENSE 0

Vavá; Caetano (Pedrinho), Igor Morais, Gabriel e Romário; Coquinho, Lila (Tarta) e Kersul (Luiz Fernando); Matheus Faleiro, Joãozinho (Luquinhas) e Felipe Clemente (Americano)

Técnico: Luís dos Reis

BRAZLÂNDIA 0

Matheus Damasceno; Felipe (Maurício), Jeffão, Darlan e China; João Carlos, Lyncom (Balau) e Johnathan (William); Wisman (Patrick), Lucas Victor e Daniel Guerreiro

Técnico: Gabriel Duarte

Cartões amarelos: Igor Morais (Ceilandense) Johnatan, William e Gabriel Duarte (Brazlândia)

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Maguielson Lima (CBF)