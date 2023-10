Ataque terrorista em Bruxelas força suspensão de Bélgica x Suécia

A partida entre Bélgica e Suécia pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024 foi interrompida no intervalo após um ataque terrorista em Bruxelas na tarde desta segunda-feira (16/10). As seleções se enfrentavam no Estádio Rei Balduíno, quando o criminoso efetuou disparos nas ruas da capital belga.

As informações de momento são de que são dois suecos foram mortos e o suspeito segue foragido. O confronto estava empatado em 1x1 quando as equipes não retornaram do intervalo para a etapa final. O atentado foi confirmado pelo Ministério Público belga e o país está em alerta máximo contra o terrorismo.

Em um vídeo nas redes sociais, um homem falando em árabe reivindicou a autoria do ataque e alegou pertencer ao Estado Islâmico. A motivação oficial ainda não foi confirmada. "Segundo os incidentes em Bruxelas mais cedo, o jogo está suspenso. Nossos sentimentos estão com todos aqueles afetados", disse a Federação Belga de Futebol no X/Twitter.



Com a indefinição do resultado da partida, a Bélgica segue em primeiro lugar no Grupo F, com 16 pontos em seis confrontos, seguida pela Áustria, com a mesma pontuação, mas um jogo a mais. A Suécia fica em terceiro, com apenas seis pontos e cinco embates disputados.

