Reabertura do Estádio Bezerrão, no Gama, é adiada; entenda os motivos

A reabertura do Estádio Bezerrão está adiada. Previsto para voltar a receber eventos a partir deste sábado com um duelo entre Gama Master e Amigos da Record e a final da Brasília Cup Sub-14, o estádio ainda demanda ajustes. Segundo a Secretaria de Esporte e Lazer do DF, a casa do Gama será liberada em 8 de dezembro, portanto, pouco mais de um mês antes do início do Candangão de 2024.

O Correio apurou que foram apontados alguns problemas no Bezerrão em descompasso com os requisitos mínimos obrigatórios para os estádios brasileiros receberem competições exigidos pela Nova Lei Geral do Esporte. Em maio, o Ministério do Esporte publicou no Diário Oficial da Uniõa uma atualização em questões como condições sanitárias e de segurança.

"É um ganho para o esporte do Brasil e fundamental para que torcedores e torcedoras tenham tranquilidade de ir ao estádio sabendo que ali tem segurança, prevenção à incêndio e que o poder público atuou", alegou à época o secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luiz Ferrarezi.

Foram apontadas algumas pendências no Bezerrão. Entre elas, falta de sinalização, numeração nas cadeiras, área de competição vulnerável a invasões no túnel de acesso aos vestiários, quantidade de catracas para o controle da entrada no estádio e outras demandas a serem solucionadas até 8 de dezembro.

Segundo o GDF, houve investimento de R$ 3,5 milhões na reabertura do Bezerrão. A maior parte do montante foi apliacada no gramado. O campo ficou impraticável à prática do futebol depois da montagem de um hospital de campanha duranta a pandemia e teve de ser totalmente reconstruído.

Paralelamente, o GDF fez reparos estruturais, recuperou as arquibancadas, modernizou a rede elétrica e o sistema de combate a incêndios. Na área destinada ao público foram feitas manutenções nos alambrados, alteração na fixação de tubos e a aplicação de braceletes em trechos danificados. O revestimento dos baheiros e vestiários passaram por troca. Cerâmicas danificadas foram substituídas.

"A nossa expectativa é reabrir o Estádio o mais breve possível, mas dependemos dos laudos emitidos pelos órgãos fiscalizadores. Também estamos trabalhando para que todo processo seja realizado em conformidade com o Estatuto do Torcedor", disse o secretário de Esporte e Lazer interino, Renato Junqueira, em entrevista ao site da SEL.