Candangão terá clássicos de bairro e rivalidade entre cidades vizinhas

O Distrito Federal ocupa 5.761 km² da área do Brasil. Espaço suficiente para algumas rivalidades entre clubes da mesma região administrativa (antigas cidades-satélite) ou de bairros vizinhos. Divulgada na última terça-feira, a tabela da próxima edição turbina — e alguns casos ressuscita — rivalidades. Haverá "clássico", por exemplo, entre Ceilândia e Ceilandense. O Capital e o Paranoá dividem estão alojados no Paranoá e dividem o Estádio Juscelino Kubitscheck. O Brasiliense manda jogos no Serejão. O inimigo mais próximo mora ao lado, o Samambaia. Gama e Santa Maria dividem fronteira. Dos 10 candidatos ao título, apenas Real Brasília e Planaltina ficam isolados. A seguir, confira alguns duelos de bairro ou entre vizinhos na próxima edição do Candangão.

Ceilândia x Ceilandense

A cidade mais populosa do Distrito Federal terá dérbi pela primeira vez em quatro anos. No último encontro entre ambos, nada de gols no Abadião, com mando alvinegro. Por sinal, o resultado contribuiu na queda tricolor para a Segundinha em 2020. O Ceilândia chegou às oitavas de final na última Série D. O Ceilandense conquistou a Série B doméstica em 2023 ao vencer o Planaltina na final.

Rodada: 9

Mando: Ceilândia

Estádio provável: Abadião



Paranoá x Capital

O ano de 2023 foi o melhor da história da cidade, com os dois times classificados às semifinais locais pela primeira vez. Ambos caíram na primeira etapa do mata-mata e desperdiçaram a chance de disputar a Série D. Na fase inicial, houve empate por 1 x 1 no Estádio JK.

Na Região Administrativa de número 7, a administração local será a responsável pela cessão no caso de outro clube desejar mandar jogos no local, gerido, hoje, pelo Coruja. "Apesar de ser a instituição mantenedora em virtude da parceria com o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Programa Adote uma Praça, é a administração regional a responsável por fazer o agendamento", diz nota do time tricolor. Por sua vez, a Cobra Sucuri afirmou à reportagem que ainda não decidiu onde mandará os jogos em 2024.

Rodada: 1

Mando: Paranoá

Estádio provável: JK



Gama x Santa Maria

Um dos poucos jogos do Candangão 2023 no Mané Garrincha foi este confronto, com mando da Águia e vitória alviverde por 2 x 0. O posicionamento geográfico pode enviar a nova edição da partida para o Bezerrão, na temporada de retorno do estádio às competições oficiais. O gramado da arena foi reformado depois da cessão do campo a um hospital de campanha na pandemia.

É possível que os dois times dividam o Bezerrão. "O Bezerrão é a nossa 'casa'. O Santa Maria sempre jogou lá e o estádio é do GDF, não do Gama", afirma a presidente em exercício Dayana Nunes.

Em resposta, o presidente do Gama, Wendel Lopes, mantém a política de boa vizinhança. "Dificilmente (haverá exclusividade), temos carência de estádios e muitos clubes não têm onde jogar. Entendemos a necessidade dos outros times. Nesse período em que o Estádio Bezerrão ficou fechado, o Gama utilizou outros estádios com apoio dos clubes mandantes", relembra.

Rodada: 6

Mando: Santa Maria

Estádio provável: Bezerrão



Brasiliense x Samambaia

Os coirmãos costumam ser mandantes no estádio localizado praticamente na divisa entre Samambaia e Taguatinga, de frente para a Avenida Elmo Serejo, e do lado da via que corta o Córrego Taguatinga, divisa entre as regiões administrativas. Mesmo geridos pelo mesmo proprietário, os dois times competiram em alto nível no último confronto direto: o empate por 2 x 2 colocou ambos em chances iguais nas rodadas finais para chegar às semifinais.

Rodada: 9

Mando: Brasiliense

Estádio provável: Serejão



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima



Saiba Mais Esportes Santos projeta cinco vitórias em dez rodadas para evitar rebaixamento

Santos projeta cinco vitórias em dez rodadas para evitar rebaixamento Esportes Em alta, Flamengo inicia série de confrontos diretos na reta final

Em alta, Flamengo inicia série de confrontos diretos na reta final Esportes Abel Braga supera dois meses afastado do Vasco e não deve seguir para 2024

Abel Braga supera dois meses afastado do Vasco e não deve seguir para 2024 Esportes Suárez cumprirá suspensão e está fora do jogo contra o Flamengo

Suárez cumprirá suspensão e está fora do jogo contra o Flamengo Esportes Veja lados bons e ruins de adiamento do jogo do Botafogo

Veja lados bons e ruins de adiamento do jogo do Botafogo Esportes Ramón Díaz e Eduardo Coudet se reencontram após problemas na Argentina