Série B: saiba quem são os quatro técnicos dos times favoritos a subir

A quatro voltas da linha de chegada, a Série B do Campeonato Brasileiro exige pilotos muito bem adestrados para manter os "carros" do Vitória, Sport, Atlético-GO e Juventude nas posições de acesso à primeira divisão. O volante de cada "veículo" estão nas mãos de motoristas acostumados com o circuito sinuoso da segundona, outros especializados em subir ao pódio e um novato competente.

Na briga para voltar à Série A pela primeira vez desde 2018 depois de frequentar, inclusive, a Série C, o líder Vitória, com 64 pontos, conta com a rodagem do mineiro Leonardo Condé. O treinador de 45 anos, além de colecionar vivências em diferentes prateleiras do futebol verde-amarelo, coleciona credenciais no currículo. Em dois capítulos no comando do Tupi-MG, garantiu a primeira promoção à Série C com o título da quarta divisão; e a segunda, no final de 2014, quando fez parte da campanha de acesso à Série B.

Sete anos depois, após fechar a campanha na terceira divisão de 2021 com o terceiro lugar, garantiu a primeira participação do Novorizontino na segunda divisão. Passou também por Goiás, Bragantino, Botafogo-SP e Paysandu.

Na segunda posição, a cinco pontos de distância do líder Vitória, o Sport tem como aliado a experiência de quem sabe o que é catapultar times à eleite. Afinal, de Série B, Enderson Moreira entende. O comandante coleciona títulos e acessos. Na segunda divisão, são três promoções com Goiás (2012), América-MG (2017) e Botafogo (2021). Todas com direito a título.

O comandante também garantiu o título da Série C na primeira passagem pelo Coelho, em 2009, e promoveu o Bahia de volta à primeira divisão, no fim de 2022. O currículo aponta passagens por Fluminense, Grêmio, Santos e Cruzeiro.

Velhos e novos conhecidos

Os responsáveis pelos comandos técnicos dos outros dois integrantes do G-4 não ostentam acessos, mas acumulam bagagem. Jair Ventura, dono da prancheta do terceiro colocado Atlético-GO com os mesmos 59 pontos do Sport, é um velho conhecido do esporte nacional. Com passagens por Botafogo, Santos, Corinthians e Sport, o carioca tem diferentes experiências nas duas primeiras divisões brasileiras, um diferencial na corrida pelo acesso com o Dragão, independentemente da ausência de títulos na carreira como treinador.

Durante as passagens por Sport, em 2020, e Juventude, em 2021, o treinador assegurou a permanência das duas equipes, então brigando contra o rebaixamento, na primeira divisão. Em 2022, classificou o Goiás para a Copa Sul-Americana.

Quarto colocado com 56 pontos, o Juventude apostou em uma das revelações do país na temporada. Natural de Valinhos, interior paulista, Thiago Carpini levou o Água Santa ao vice no Estadual contra o Palmeiras e tocou toda a carreira como treinador nos limites do estado onde nasceu.

Após passagens por clubes como Guarani, Inter de Limeira e Ferroviária, com duas presenças na fase de quartas de final do Paulistão, Carpini foi contratado pelo Água Santa. No Gigante de Diadema, o comandante liderou a equipe a um inédito vice-campeonato paulista. Eliminou o São Paulo nas quartas e o RB Bragantino nas semifinais, ambas vencidas nos pênaltis. Porém, mesmo após vencer a primeira partida, não foi páreo para o Palmeiras.

Meses depois, o eleito como principal treinador do Paulistão de 2023 ganhou emprego no Juventude com a missão de missão de retornar à Série A após a queda para a segunda divisão, em 2022.

Calendário

Favorito ao título, o Vitória terá pela frente uma bateria de jogos desafiadora. Com exceção da última rodada, enfrentará apenas equipes da parte de cima da tabela. Na próxima jornada, terá pela frente justamente o Juventude, além de Vila Nova-GO, Novorizontino-SP, Sport-PE e Chapecoense-SC. O Sport enfrentará Ceará, Mirassol, Atlético-GO, o líder Vitória e o Sampaio Corrêa.

Os comandados de Jair Ventura, com a mesma pontuação do Sport, mas atrás apenas no saldo de gols, enfrentará, além do acompanhante na tabela, o Vila Nova, o Novorizontino, o Mirassol e o Guarani. Quarto, o Juventude, três pontos atrás do segundo e terceiro colocados, jogará contra Vitória, Ituano, ABC, Ponte Preta e Ceará.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

