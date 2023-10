Daniel Vasconcelos é reeleito presidente da FFDF em chapa única

A Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) manterá um nome conhecido na presidência pelos próximos cinco anos. Daniel Vasconcelos foi reeleito para o cargo na manhã desta quinta-feira (26/10), na sede da entidade, na Asa Sul.

A chapa única leva Cacildo Cassiano como primeiro vice-presidente e Marcelo da Cruz como segundo suplente, repetindo a composição. Estes foram aceitos por todos os representantes do futebol local após um rápido pleito, confirmando o consenso.

Daniel preside a federação candanga desde 2017, após a renúncia de Erivaldo Alves, e seguirá para o segundo mandato de forma efetiva, concorrendo como primeiro presidente. Assim, tem novo prazo como executivo até 2028, assumindo com os atuais votos a partir de 2024.

Após meia hora do horário previsto, às 10h, a formação do quórum foi conferida após chamada da assembleia. Entre os clubes do Candangão, apenas o Sobradinho, na Série B, atrasou na listagem final e quase não votou, mas entrou na ata ao estar presente. Após o pleito, cumprimentados os eleitores, o presidente cedeu entrevista coletiva. Nas dependências locais, ele esclareceu os próximos passos da direção.



Olhar para a frente

A preocupação imediata da chapa reeleita é com o Candangão 2024, o segundo seguido com times apenas do DF em mais de duas décadas. “Nesse quesito, todos os clubes filiados, mesmo os do Entorno, sempre agregam porque essas cidades têm estádios e a gente sempre teve aquela dificuldade em Brasília. Agora não é tanto o caso, conseguimos muitas melhorias. Para o ano de 2024, temos mapeado onde os dez clubes do Candangão vão jogar, então dá para a gente se organizar melhor”, relata o reeleito.

O conselho arbitral da competição já tem data: no dia 7 de novembro os dez concorrentes da elite participam de reunião para atestar as regras da competição. “A previsão para o início do campeonato é no dia 21 de janeiro e término em 21 de abril, no aniversário de Brasília. Não podemos mudar o regulamento porque a lei diz que a vigência tem que ser de no mínimo dois anos nos estaduais. Como 2023 foi o primeiro ano neste formato, 2024 também será o mesmo. Inclusive, foi registrado na ata do ano anterior no Conselho Nacional do Esporte”, conta.

Para o presidente, o Candangão a seguir representará uma grande edição na história, em uma visão ampla dentro do futebol local. “Acho que o futebol de Brasília vem se fortalecendo cada vez mais. Lógico que a gente precisa da ascensão dos clubes representantes nas competições nacionais para termos um crescimento melhor. Estamos com um bom planejamento dos clubes, implementamos o sub-11 e o sub-13 para fortalecer as categorias de base. Na minha visão, com certeza a edição de 2024 será uma das mais disputadas”, acredita.

“O primeiro plano é manter o fomento da base, que é de onde a gente vai conseguir o crescimento do futebol do Distrito Federal. Isso além de estar apoiando os clubes que são nossos representantes, no caso de Real Brasília e Brasiliense no Campeonato Brasileiro, na Copa Verde e na Copa do Brasil. Vamos apoiar no que for necessário neste requisito para que a gente possa subir para a Série C, passar de fases nas copas e a federação subir no ranking (da CBF) e ter direito a mais vagas”, disse Daniel, sobre a posição distrital perante ao Brasil. Hoje, o Distrito Federal é a 20ª colocada do país, com 3406 pontos, 664 atrás do Amazonas, em 19º.



