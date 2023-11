Furch pede Santos focado após vitória: ‘Precisamos de mais’ - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Santos bateu o Goiás por 1 a 0, nesta quinta-feira (09), no estádio da Serrinha, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo foi importante para a equipe se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. E a vitória teve um velho amuleto para somar mais três pontos: Julio Furch.

O argentino marcou três gols desde que chegou no Santos. Contudo, os três tentos aconteceram nos minutos finais das partidas, garantindo vitórias decisivas para o Peixe no Campeonato Brasileiro. Entretanto, o centroavante quer a equipe focada na luta contra o descenso, sem perder o foco.

“Creio que foi importante para o time. Estamos aqui para ajudar, para lutar em campo. O time fez um jogaço. Foi um gol no fim, importante para mim, mas mais importante para a equipe. São três pontos muito importantes, mas necessitamos de mais pontos. Vamos continuar trabalhando para conquistar a maior quantidade possível”, disse Furch, após a partida.

O próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro é contra o São Paulo, no domingo, na Vila Belmiro, às 18h30, pela 34ª rodada da competição. Na conta do Peixe, ainda é preciso somar mais cinco pontos até o fim do torneio para não ter nenhum risco de rebaixamento.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.