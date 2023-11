Laura abre campanha brasileira na Billie Jean King Cup com vitória

O calor em Brasília não impediu o domínio de Laura Pigossi na estreia do Brasil na Billie Jean King Cup - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Gabriel Botelho* Gabriel Botelho*

A Billie Jean King Cup foi aberta com vitória verde-amarela. Na tarde desta sexta-feira (10/11), Laura Pigossi, número 125 da WTA, venceu a sul-coreana Sohyun Park, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/1.

A brasileira, apesar de começo de partida menos intensa, mostrou personalidade e garra para mostrar as credenciais e vencer com autoridade diante da animada torcida brasileira. Com a vitória, a brasileira campeã dos Jogos Pan-Americanos e já classificada às Olimpíadas voltará à quadra no sábado (11/10), diante da Yeonwoo Ku, número 493 do mundo do ranking da WTA.

"Sou uma pessoa e jogadora que ama jogar com torcida. Adoro o público e a energia que transforma a quadra. Pode jogar com a torcida a favor é um privilégio. Esperamos ter mais torneios no Brasil. Isso faz a diferença. Pode incentivar mais o tênis do Brasil é uma das coisas que mais quero", disse após a vitória.

Apesar de começo agitado, a jovem sul-coreana mostrava não se intimidar com a presença em massa da torcida brasileira. Com disposição para correr pela quadra de saibro, fazia frente à brasileira e dava ritmo ao jogo. Ao início do primeiro set, venceu, inclusive, o primeiro game. Laura, por outro lado, mesmo mais estática em quadra, usava da experiência para alcançar os já conhecidos atalhos e não permitia a rival manter a vantagem.

Com indícios de ainda estar ligando os motores, a realidade vivida na capital federal, partir do terceiro game, mudou. Mais atenta e vibrante em quadra, a paulistana entrava, de pouco em pouco, em uma crescente cada vez mais forte. Precisa, fechou o primeiro set com vitória: 6 games a 1.

O nascer da primeira parcial dava indícios de um repeteco. Aparentemente cansada e com movimentações menos intensas em comparação ao primeiro set, Park dava lugar ao protagonismo de Pigossi cada vez mais.

Com bons golpes de baixo para cima e respostas de personalidade em voleios mais fortes da adversária, Laura caminhava para fechar mais um set com vantagem expressiva. Sob aplausos da torcida, a paulista fechou o set, e consequentemente, a partida: seis games a um, mais uma vez, e dois sets a zero no placar.