Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Fluminense prometem disputar mais um clássico emocionante nesta temporada. Afinal, os times se enfrentam neste sábado (11), às 18h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro está na quinta colocação. O Tricolor, por outro lado, ocupa a oitava posição.

Aliás, os clubes vivem momentos diferentes nesta reta final de temporada. O Flamengo está na briga pelo título do Brasileirão e precisa vencer para se manter nas primeiras posições. O Fluminense, por outro lado, acabou de ser campeão da Libertadores e não tem grandes pretensões no campeonato. Independentemente das circunstâncias, as equipes vêm protagonizando clássicos emocionantes em 2023.

Onde assistir

O Premiere transmite o clássico entre Flamengo e Fluminense.

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega embalado após conquistar duas vitórias consecutivas no Brasileirão. O time está cada vez mais próximo do líder e atualmente conta com chances reais de título. Assim, Tite vai entrar com força máxima no clássico deste fim de semana. Após cumprir dois jogos de suspensão, Bruno Henrique está de volta ao setor ofensivo rubro-negro. Thiago Maia estava suspenso na última rodada e também retorna no clássico.

Como chega o Fluminense

O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores e vive um momento de instabilidade no Brasileirão, com três derrotas nos últimos cinco jogos. No entanto, Fernando Diniz quer ir com força máxima nesta reta final de campeonato. Afinal, os jogadores tricolores precisam se preparar para disputa do Mundial de Clubes, que acontece em dezembro deste ano.

FLAMENGO X FLUMINENSE

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 11/11/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta e Everton Cebolinha (Bruno Henrique); Pedro. Técnico: Eduardo Coudet.

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

