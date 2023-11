Conmebol define sorteio da Copa América para dia 7 de dezembro - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O sorteio da Copa América está marcado para o próximo dia 7 de dezembro, às 17h30 (de Brasília). A Conmebol anunciou, nesta sexta-feira (10), que o evento que vai definir os grupos da competição será realizado no James L. Knight Center, em Miami, nos Estados Unidos.

A próxima edição da Copa América, terá 16 seleções. Além das 10 da América do Sul, tem mais seis times da América Central e do Norte que irão participar. O torneio será disputado entre 20 de junho e 14 de julho do próximo ano.

As seis seleções da Concacaf que vão para a Copa América 2024 serão definidas nas últimas rodadas da fase de grupos e das quartas de final da Liga das Nações, marcadas para essa próxima data Fifa de novembro.

Além disso, ainda não foram confirmados os locais dos jogos, porque a Conmebol e a Concacaf trabalham nos bastidores em busca de um comum acordo.

