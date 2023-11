Bia Haddad vence mais uma na Billie Jean King Cup e confirma vaga do Brasil

Ela não é a número 11 do mundo à toa e mostrou isso para Brasília. Debaixo de forte calor no Distrito Federal, Bia Haddad Maia confirmou o favoritismo e venceu a sul-coreana Sohyun Park por 2 sets a 0 pela Billie Jean King Cup. A vitória da paulista, com parciais de 6/2 e 6/1, fez o Brasil garantir a vaga no qualificatório da competição, que será disputado apenas em 2024 e vale vaga nas finais.

Apesar de ser a melhor colocada da equipe sul-coreana no ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA), em 295, Park teve dificuldades para se manter no jogo contra Haddad Maia e foi passageira da agonia durante a partida. O primeiro set começou parelho e a tenista da Coreia do Sul chegou a ficar na frente por 2 games a 1. No entanto, foi só Bia quebrar o serviço pela primeira vez para assumir a dianteira e não largar mais até fechar a parcial inicial em 6/2.

No segundo set, o domínio foi sacramentado e a 11ª do mundo não deu chance para o azar. Caprichando nos saques e devoluções, ela fez 6 games a 1 e deu nota final à vitória. Com o resultado, o Brasil abriu 3 a 0 contra as asiáticas e fechou a série da Billie Jean King Cup, independente do que acontecer nas próximas partidas. Assim, o país terá direito a disputar o qualificatório de 2024, enquanto as adversárias caíram para a etapa continental.

O público candango compareceu em peso à quadra de saibro montada na Arena BRB para o segundo dia de jogos e arrancou elogios da tenista brasileira. “Uma salva de palmas para a torcida hoje. É muito especial jogar em casa. Confesso que viajando bastante o mundo inteiro é muito difícil se sentir em casa, porque estamos sempre bem longe, mas é muito especial receber a energia de vocês, não só para mim, mas para todas que estão aqui. Espero que a gente possa trazer bastante alegria para vocês”, disse Bia.

“Poder jogar hoje e definir o confronto, representando todas essas meninas que estão fazendo um ano e uma carreira incrível, é especial. Gostaria também de falar em nome de todas as mulheres do esporte brasileiro, que estão sendo muito fortes e corajosas. É muito gratificante fazer parte desse grupo”, completou a tenista.

O time verde-amarelo ainda cumpre mais um compromisso em Brasília, com Luísa Stefani e Ingrid Martins, em ação como dupla contra BoYoung Jeong e Dayeon Back. A partida, com transmissão da ESPN 2 e do Star+, não altera mais o resultado da Billie Jean King Cup.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima