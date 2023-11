Coritiba x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, a partir das 14h30 - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Na tarde deste sábado (11/11), às 16h, o Coritiba recebe o Cruzeiro, no Couto Pereira, pela 34ª rodada do Brasileirão. Para o Coxa, em penúltimo, com 26 pontos, apenas a vitória manterá o time com alguma chance de se salvar do quase iminente rebaixamento. Por sua vez, o Cruzeiro, com 37 pontos, está em 17º, na zona de rebaixamento. Mas, se vencer, sai do Z4 e empurra o Vasco para a degola.

Este jogo de alta dramaticidade merece atenção especial e cobertura de primeiro nível. Para isso, a Voz do Esporte preparou uma transmissão que te deixará dentro de tudo o que rolar. A abertura da programação será às 14h30, com um pré-jogo para aquecer as turbinas. A narração será de Cesar Tavares, bicampeão do prêmio Aceesp de Profissional do Ano em mídia Digital.