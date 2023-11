Stefani e Martins vencem e Brasil termina invicto na Billie Jean King Cup

Só deu Brasil na Billie Jean King Cup. No último jogo do campeonato de tênis feminino em Brasília, Luisa Stefani e Ingrid Martins venceram a dupla sul-coreana BoYoung Jeong e Dayeon Back por 2 sets a 0 neste sábado (11/11) e encerraram o torneio com chave de ouro. Depois de quatro jogos, a delegação canarinha deixa o Distrito Federal com 100% de aproveitamento e vaga carimbada para o qualificatório do torneio de 2024.

Com parciais de 6/1 e 6/2, as brasileiras enfrentaram o forte calor de 33ºC na capital e deram show para o público na Arena BRB. Depois de um passeio no primeiro set, o segundo teve um show à parte de Luisa Stefani, que emplacou uma sequência de aces e fechou um game inteiro dessa forma. Ingrid não quis ficar de fora e repetiu a dose no match point: saque sem resposta e vitória no saibro.

“Foi um prazer enorme jogar aqui. É raro a gente conseguir jogar na frente de familiares e amigos no Brasil, espero que a gente possa ter mais experiências como essas. Esse foi meu último jogo da temporada, então não poderia estar mais emocionada e feliz em terminar dessa forma e com esse time do meu lado. Para todo mundo que acompanha o tênis feminino, vamos para cima que ainda temos muito para conquistar”, disse Stefani.

“Gostaria de agradecer a todos que vieram e sofreram nesse calor junto com a gente. Hoje foi meu primeiro jogo de Billie Jean King Cup representando o Brasil e estou feliz em poder ter sido aqui (em Brasília), com essa equipe incrível”, completou Martins

Na sexta-feira (10/11), Bia Haddad Maia e Laura Pigossi já haviam vencido os respectivos compromissos no simples e deixaram a vaga encaminhada, mas a confirmação veio apenas na manhã de sábado. De volta à quadra, a número 11 do mundo dominou Sohyun Park e sacramentou a vitória brasileira contra o time da Coreia do Sul.

Com o resultado, o Brasil encerra a Billie Jean King Cup sem perder um set sequer e estará no qualificatório em 2024. Do outro lado, as sul-coreanas foram rebaixadas para a etapa continental.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima