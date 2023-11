Palmeiras x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30 - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Palmeiras e Internacional jogam na noite deste sábado (11/11), às 21h (de Brasilia), na Arena Barueri, pela 24ª rodada do Brasileirão. Este jogo não será no Allianz Parque pois o estádio está contratado para show. Mas o Verdão sabe que é vencer ou vencer para assumir a liderança e levantar a poeira após perder para o Flamengo por 3 a 0 na rodada passada. O time entrou na rodada em terceiro lugar, com 59 pontos. Vencendo, vira líder isolado. O Internacional tem 43 pontos, em 12º lugar e espera pontuar para acabar com qualquer risco de rebaixamento.

E você já sabe: se tem jogão, a Voz do Esporte prepara uma cobertura que deixa todos muito bem informado. E com o seu tradicional esquenta: um pré jogo que começa bem antes, às 19h30. Com a bola rolando, a narração é de Christian Rafael.