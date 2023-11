Grêmio x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão, Grêmio e Corinthians medem forças neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio. Apesar de estar na reta final da competição, o embate ainda vale muito para os dois, afinal, o Tricolor tem grandes chances de ser campeão, enquanto o Alvinegro luta para não ser rebaixado.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Rede Globo, na TV aberta, para o estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e do Premiere, para todo o Brasil a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Grêmio

O Tricolor assumiu a vice-liderança na última quinta-feira (09), ao vencer o líder Botafogo por 4 a 3, de virada, no Rio de Janeiro. Agora, as equipes entraram na rodada com 59 pontos. O Grêmio está mais embalado, afinal, venceu os últimos cinco jogos, enquanto o Bota somou apenas um ponto no período. Por outro lado, o Alvinegro tem um jogo a menos (32 a 33). A luta pelo título tem ainda outros quatro times: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Flamengo e Atlético-MG.

Para a partida contra o Corinthians, o Grêmio não deve contar com o meia Pepê e com o zagueiro Geromel, que saíram lesionados da partida contra o Coritiba, no início deste mês. Por outro lado, o atacante Suárez, que marcou três gols contra o hat-trick diante do Botafogo, deve seguir no time.

Como chega o Corinthians

O Corinthians entrou na rodada em 14º, com 41 pontos. Assim, ainda pode ser rebaixado. O primeiro da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, com 37. A Raposa, porém, tem dois jogos a menos. Entre eles, aparecem ainda Bahia e Vasco, que também somam 37. O Cruz-Maltino também tem um confronto a menos.

Neste duelo, o Timão conta com o retorno de Fagner, que volta após cumprir suspensão no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG.

GRÊMIO X CORINTHIANS

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 12/11/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Ronald (Bruno Uvini ou Cristaldo), Villasanti e Carballo; Everton Galdino, Besozzi e Luis Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Maycon, Moscardo, Renato Augusto, Giuliano e Ángel Romero; Yuri Alberto Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)



