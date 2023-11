Colunista garante Neymar e Biancardi separados: ‘Reconciliação não aconteceu’

Neymar e Bruna Biancardi não estão conversando para reatarem o noivado - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram) Jogada10 Jogada10

Neymar e Bruna Biancardi passaram os últimos dias juntos, ambos com a filha Mavie. Isso foi mais que suficiente para as especulações sobre possível retorno no noivado. O jornalista Thiago Sodré, todavia, garantiu que a reconciliação não aconteceu.

O comunicador escreveu novo texto garantindo que não existe qualquer novidade no relacionamento entre Neymar e Biancardi. Ele que foi o primeiro a informar sobre a separação, após várias polêmicas envolvendo o jogador, agora garantiu que o ex-casal segue nesta condição.

De acordo com Sodré, a presença de Mavie e Biancardi na mansão do jogador, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, aconteceu por causa do acordo que existe entre eles. O relacionamento acabou de maneira pacífica, segundo o colunista, com objetivo de criar Mavie em ambiente saudável.

Os amigos de Bruna e Neymar tentam o retorno e fazem de tudo para que ambos fiquem juntos. No último fim de semana, eles passaram o tempo juntos. Foi possível ver, aliás, Biancardi jogando boliche na mansão do jogador.

Neymar quer paz para Mavie

A ideia de Neymar e Biancardi é que Mavie cresça em um ambiente saudável e seguro e que tenha sempre pai e mãe próximos. Foi especulado um possível acordo entre as partes, garantindo uma gorda pensão para a influenciadora, em troca de ela sempre estar presente na vida do camisa 10 do Al-Hilal, inclusive, nas viagens, além de evitar polêmicas com o nome do atleta.

Neymar está fora dos gramados desde o mês passado, quando lesionou o joelho esquerdo em um lance no duelo contra o Uruguai, no mês passado, em Montevidéu, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Ele passou por procedimento cirúrgico e retorna somente na próxima temporada.

