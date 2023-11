Com Perri e Tiquinho, Botafogo embarca para enfrentar o Fortaleza

Lucas Perri no treino desta quarta-feira - (crédito: Foto: Vitor Silva / BFR) Jogada10 Jogada10

Em partida que marcará a estreia de Tiago Nunes, a delegação do Botafogo embarcou para o Ceará na tarde desta quarta-feira (22). Na quinta, o Glorioso visita o Fortaleza, às 19h, na Arena Castelão. Para esse confronto, o treinador contará com Lucas Perri e Tiquinho Soares, que nos últimos dias eram dúvidas para o jogo.

Em sua apresentação oficial no Alvinegro, Tiago Nunes desmentiu boatos de que tiraria Lucas Perri do time. Assim, logo após retornar da Seleção Brasileira, o goleiro participou do treino da manhã desta quarta, que aconteceu no Estádio Nilton Santos.

Em contrapartida, Tiquinho Soares desfalcou parte dos treinos durante essa semana por conta da recuperação da torção no tornozelo esquerdo. Mas, assim como no caso de Perri, o treinador afirmou que o atacante ficara à disposição para a partida no Castelão.

Lista de relacionados do Botafogo

Em suas redes sociais, o Botafogo divulgou a lista de relacionados para o confronto. Além de Perri e Tiquinho, quem também está confirmado para a partida é Diego Costa. O atacante estava sendo processado no STJD por conta de afirmações contra a arbitragem após a partida com o Atlético, em Belo Horizonte. No entanto, o Alvinegro conseguiu um efeito suspensivo e, posteriormente, a entidade retirou o julgamento.

A novidade na lista é Janderson, que ficou fora da partida contra o Red Bull Bragantino. Mas, por outro lado, Diego Hernández não foi relacionado.

