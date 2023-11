Sub-20 do Fluminense dá início à preparação para a Copinha

Sub-20 do Fluminense se prepara para a Copa são Paulo de Futebol Júnior de 2024 - (crédito: - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense) Jogada10 Jogada10

Depois do recesso, o elenco sub-20 do Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira (22) no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O grupo se reuniu no auditório da sede para o primeiro encontro com o técnico Caio Couto, recém-contratado para assumir o lugar de Ricardo Resende. A equipe deu início à preparação para a Copa São de Futebol Júnior.

“Buscamos, neste primeiro passo, estimular os jogadores a refletir sobre o que já viveram e o quão perto estão de atingir o sonho de defender o profissional do Fluminense. Procuramos encorajá-los e deixar claro que é preciso se sentir preparado para vestir a camisa do clube, o que requer trabalho, concentração, profissionalismo, alegria e, principalmente, coragem”, enfatizou o comandante ao site oficial do clube carioca.

Além disso, o diretor executivo Antônio Garcia recepcionou os jogadores ao lado da comissão técnica. Assim, o profissional falou sobre o planejamento para os próximos compromissos e passou a palavra para o novo treinador. Em seu discurso, Caio Couto ressaltou que visa contribuir outra vez para o desenvolvimento dos Moleques de Xerém.

“Falar de Fluminense e Xerém é motivo de satisfação, especialmente pelo meu conhecimento de casa. Nos reunimos com elenco e comissão técnica para acertar objetivos, ideais e formas de trabalhar. Contamos com um grupo formado por profissionais extremamente qualificados e, juntos, vamos ajudar o clube na formação de atletas”, disse Couto.

Por fim, os jogadores deram início às avaliações físicas em baterias de testes que vão até sexta-feira (24/11). Na mesma data, o técnico Caio Couto comanda seu primeiro treino à frente da equipe campeã da Copa Rio.



