Fluminense e São Paulo trocam faixas no Maracanã para celebrar títulos inéditos

Campeões da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente, Fluminense e São Paulo foram protagonistas de um momento especial na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã.

Antes de a bola rolar para o clássico, válido pela 32ª rodada do Brasileirão, os atletas entraram em campo com faixas em alusão às conquistas inéditas dos clubes e trocaram entre si.

Com os dizeres “Campeão Conmebol Libertadores 2023” e “São Paulo Futebol Clube Campeão da Copa do Brasil 2023”, as faixas continham os escudos dos clubes. As diretorias de Fluminense e São Paulo se uniram para promover a ação.

Nino e Felipe Melo, os capitães do Fluminense no feito histórico pela Libertadores e que não foram relacionados para a partida desta quarta, compareceram ao evento e conduziram o troféu da competição continental ao gramado.

Enquanto isso, a torcida do Fluminense também fez a sua parte nas arquibancadas e exibiu um mosaico referente ao Guerreiro Tricolor, que representa o time. Houve, ainda, a apresentação da cantora Marvvila, torcedora do Tricolor das Laranjeiras, antes do apito inicial.

