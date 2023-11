Gui Santos volta às quadras pelos Warriors na NBA em derrota para os Suns

Depois de dois jogos seguidos sendo o cestinha do Golden State Warriors na G League, liga oficial de desenvolvimento da NBA, o brasileiro Gui Santos foi chamado novamente para integrar o time principal e esteve em quadra durante a derrota por 123 a 115 para o Phoenix Suns, na madruga desta quinta-feira (23/11). Ele entrou no terceiro quarto, teve oito minutos em quadra e marcou dois pontos.

Este foi o oitavo jogo da NBA para o qual Gui foi chamado pelo técnico Steve Kerr, mas apenas o segundo em que foi colocado na partida. Nos demais, ficou no banco e não entrou. A primeira participação dele foi de quatro minutos, dia 17, há uma semana, na derrota por 128 a 109 para o Oklahoma City Thunder. Na G League, tem sido um dos grandes destaques da Franquia de San Francisco.

O início de temporada regular do Golden State Warriors é de bastante oscilação, não à toa a equipe ocupa apenas a 11ª colocação da Conferência Oeste, com sete vitórias e nove derrotas. Os Suns, que foram liderados por Kevin Durant e seus

32 pontos durante o triunfo, têm uma campanha mais equilibrada e aparecem em quinto lugar, com nove vitórias e seis derrotas.

O jogo teve um momento de conflito entre Chris Paul e o árbitro Scott Foster, como já ocorreu em outras partidas. O armador foi expulso e ,depois do jogo, reclamou do ocorrido. "Tivemos uma situação há alguns anos e é pessoal. A NBA sabe, todo mundo sabe. Houve uma reunião e tudo mais. Não me importo com o árbitro dizer o que quiser, mas não use uma falta técnica para impor seu ponto de vista."

Duplo-duplo de Wemby e vaias para Kawhi Leonard

A rodada entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira foi repleta de grandes atuações individuais, mas nem todas renderam vitórias aos times dos protagonistas. É o caso do badalado novato Victor Wembanyama, autor de um "double-double" de 22 pontos e 15 rebotes pelo San Anonio Spurs, mas derrotado por 109 a 102 pelo LA Clippers.

A partida foi marcada pela forma como Kawhi Leonard, dos Clippers, foi tratado pela torcida dos Spurs, seu ex-time. Prestes a cobrar um lance livre, ele começou a ser vaiado pelos torcedores. Técnico da franquia de San Antonio, Gregg Popovich tomou o microfone. "Parem de vaiar e deixem os rapazes jogarem. Não somos assim", pediu, mas foi ignorado, pois as vaias aumentaram. Leonard foi o cestinha dos Clippers, com 26 pontos.

Quem também brilhou e não venceu, como Wemby, foi Nikola Jokic, que fez um triple-double de 30 pontos, 13 rebotes e 12 assistências na derrota por 124 a 119 do Denver Nuggets apra o Orlando Magic. O mesmo aconteceu com Mikal Bridges, do Brooklyn Nets, autor de 45 pontos e 10 rebotes, porém ofuscado pelos 43 pontos e nove assistências de Trae Young, do Atlanta Hawks, que venceu por 147 a 145, na prorrogação. Em Indiana, Tyrese Haliburton brilhou novamente e anotou 33 pontos e 16 assistências, mas viu os Pacers perderem por 132 a 131 para o Toronto Rapors, que teve Pascal Siakam como responsável por 36 pontos e dez rebotes.

Wolves na liderança



A rodada terminou com o Minnesota Timberwolves na liderança da Conferência Oeste, após uma vitória por 112 a 99 sobre o Philadelphia 76ers, quinto do Leste, em jogo de 31 pontos de Anthony Edwards. No Leste, a liderança é do Celtis, de Jaylen Brown, autor de 28 pontos em vitória por 119 a 116 sobre o Milwaukee Bucks.

O dia foi de grande atuação também Shai Gilgeous-Alexander. Com 40 pontos e 12 assistências, ele liderou o Oklahoma Ciy Thunder em triunfo por 116 a 102 sobre o Chicago Bulls. Em Los Angeles, Luca Doncic teve 30, 12 rebotes e oito assistências, além de ter dado um passe entre as pernas de ninguém menos que LeBron James. Assim, o Dallas Mavericks, de Doncic, venceu os Lakers por 104 a 101.

Confira os resultados da NBA da noite de quarta (22/11) e a da madrugada de quinta-feira:

Charlotte Hornets 117 x 114 Washington Wizards

Orlando Magic 124 x 119 Denver Nuggets

Atlanta Hawks 147 x 145 Brooklyn Nets

Boston Celttics 119 x 116 Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers 96 x 129 Miami Heat

Indiana Pacers 131 x 132 Toronto Raptors

Houston Rockets 111 x 91 Memphis Grizzlies

Minnesota Timberwolves 112 x 99 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 117 x 112 Sacramento Kings

Oklahoma City Thunder 116 x 102 Chicago Bulls

San Antonio Spurs 102 x 109 LA Clippers

Phoenix Suns 123 x 115 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 121 x 105 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 101 x 104 Dallas Mavericks