Dorival explica motivo de Lucas não atuar contra o Flu: ‘Não se sentiu bem’

O São Paulo esperava contar com Lucas Moura no duelo contra o Fluminense, nesta quarta-feira (22), no Maracanã. Contudo, o camisa 7 não foi relacionado para a partida e sequer viajou para o Rio de Janeiro. O Tricolor usou todo o período da Data-Fifa para recuperar o atacante, mas decidiu preserva-lo. Pelo menos é o que garante Dorival Júnior.

Após a derrota para a equipe carioca, o treinador disse que esperava contar com o atacante no Maracanã. Contudo, decidiu deixar o jogador em São Paulo para aprimorar a forma física. Além disso, Dorival disse que Lucas não se sentiu bem para atuar na quarta-feira.

“Uma segunda lesão em cima da mesma poderia tirá-lo até para o início da temporada. Vamos com calma, dentro das condições que o próprio atleta conheça e tentando aí sim para a rodada seguinte colocá-lo em condições. Uma segunda lesão em cima da mesma poderia tirá-lo até para o início da temporada. Vamos com calma, dentro das condições que o próprio atleta conheça e tentando aí sim para a rodada seguinte colocá-lo em condições”, disse Dorival Júnior.

Dorival espera ter Lucas no próximo compromisso

Lucas teve a lesão muscular há um mês. Em três semanas, o jogador começou o trabalho de recuperação física e participou normalmente de atividades com bola no CT da Barra Funda. Assim, existe a expectativa que o atacante retorne para o jogo de domingo, às 18h30, contra o Cuiabá, no Morumbi, pela 35ª rodada do Brasileirão.

