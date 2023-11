NFL começa Semana 12 com jogos de Ação de Graças e briga por playoff

Feriado, comida boa e muito futebol americano, assim funciona o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Mas mesmo sem comemorar a data tradicional da terra do Tio Sam, o brasileiro também não fica de fora dessa e vai poder aproveitar a rodada especial da NFL. Todas as 32 franquias irão entrar em ação pela Semana 12, com três jogos nesta quinta-feira (23/11), um especial de Black Friday na sexta (24/11), doze partidas no domingo (26/11) e mais uma na noite de segunda (27/11). Apesar do clima festivo, dentro de campo a batalha fica cada vez mais firme com a aproximação do fim da temporada regular e a briga por um lugar nos playoffs.

A abertura da rodada de Ação de Graças começa com Detroit Lions e Green Bay Packers, às 14h30, seguido por Washington Commanders e Dallas Cowboys, às 18h30. O dia encerra com San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, às 22h15. Todas as partidas são confrontos de divisão e podem ser fundamentais nas pretensões pela pós temporada, principalmente para Lions, Cowboys e 49ers, atuais líderes das respectivas repartições e almejando o primeiro lugar geral da conferência nacional (NFC).

Na sexta, New York Jets e Miami Dolphins se enfrentam às 17h para um jogo especial de Black Friday. A ideia foi uma solução da Amazon, visando promover as vendas online no dia famoso pelas promoções. A empresa paga 1 bilhão de dólares à NFL para transmitir todos os jogos de quinta-feira da temporada, com exceção do Dia de Ação de Graças. Por isso, o Prime Video desembolsou mais US$ 100 milhões para poder fazer a partida um dia depois.

A liga esquenta ainda mais no domingo. Houston Texans e Jacksonville Jaguars duelam pela liderança da AFC Sul e, como o vencedor de cada divisão garante vaga automática nos playoffs, o resultado é ainda mais importante para os dois lados. O dia ainda reserva outros quatro encontros entre rivais de divisão, além da grande partida da semana entre Philadelphia Eagles e Buffalo Bills, dois dos favoritos ao começo da atual edição.

Com mais sete rodadas até o fim da temporada regular, as equipes iniciam a reta final e cada vitória toma contornos ainda mais decisivos. Na NFC, a briga está entre um grupo mais seleto, com Eagles, Lions, 49ers, Saints, Cowboys, Seahawks e Vikings, mas atrás vem outro pelotão sedento por um deslize para aproveitar a oportunidade de encostar.

Já na AFC tudo segue aberto. Ravens, Chiefs, Jaguars, Dolphins e Browns estão igualados em apenas três derrotas e querem o primeiro lugar da conferência, que garante descanso na rodada inicial dos playoffs. Na sequência, outras nove franquias seguem realisticamente na expectativa pela classificação, enquanto apenas Titans e Patriots parecem já estar entregues.

Confira a seguir o guia do Correio sobre cada partida da Semana 12 da NFL.

Jogos da semana

Detroit Lions (8-2) x Green Bay Packers (4-6)

Data: quinta-feira (23/11), às 14h30

Local: Ford Field, Detroit

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: clássico de divisão com cenário diferente dos últimos anos. O Lions briga pelo primeiro lugar da conferência e é amplo favorito pela vaga nos playoffs, enquanto o Packers chega motivado pela vitória contra os Chargers e ainda não jogou a toalha pela pós-temporada.

Dallas Cowboys (7-3) x Washington Commanders (4-7)

Data: quinta-feira (23/11), às 18h30

Local: AT&T Stadium, Arlington

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: rivais de divisão, mas com situações opostas. O Cowboys é o segundo melhor ataque da liga e tem um pass rush poderoso com Micah Parsons, enquanto o Commanders é a pior defesa da NFL e Sam Howell sofre com o maior número de sacks entre os QBs.

Seattle Seahawks (6-4) x San Francisco 49ers (7-3)

Data: quinta-feira (23/11), às 22h20

Local: Lumen Field, Seattle

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: confronto fundamental pelas ambições de vencer a NFC Oeste. Mesmo jogando em casa, o Seahawks não sabe se terá Geno Smith e Kenneth Walker inteiros para o jogo, enquanto o 49ers chega de uma partida perfeito do QB Brock Purdy e voltou a atuar em grande nível.

New York Jets (4-6) x Miami Dolphins (7-3)

Data: sexta-feira (24/11), às 17h

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: primeiro jogo de Black Friday da história. O Jets finalmente colocou Zach Wilson no banco, resta saber se Tim Boyle irá performar melhor e se a defesa vai se sobressair novamente, desta vez contra o forte ataque do Dolphins.

Indianapolis Colts (5-5) x Tampa Bay Buccaneers (4-6)

Data: domingo (26/11), às 15h

Local: Lucas Oil Stadium, Indianapolis

Transmissão: DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: dois times de altos e baixos com QBs inconsistentes, mas que seguem vivos por uma vaga nos playoffs e para isso precisam vencer.

New York Giants (3-8) x New England Patriots (2-8)

Data: domingo (26/11), às 15h

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey

Transmissão: DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: longe de lembrar os confrontos em Super Bowl, Giants e Patriots vivem a indefinição na posição de QB e já estão entregues na temporada. Sem muitas expectativas, o foco maior é no draft e na reformulação dos elencos para a próxima temporada.

Cincinnati Bengals (5-5) x Pittsburgh Steelers (6-4)

Data: domingo (26/11), às 15h

Local: Paul Brown Stadium, Cincinnati

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: A rivalidade de divisão prometia um grande jogo, mas a lesão de Joe Burrow deve tirar o Bengals da condição de favoritos. O Steelers segue com uma das melhores defesas da liga, mas espera agora poder reviver o ataque após a demissão do coordenador ofensivo Matt Canada.

Tennessee Titans (3-7) x Carolina Panthers (1-9)

Data: domingo (26/11), às 15h

Local: Nissan Stadium, Nashville

Transmissão: DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: os quarterbacks calouros Will Levis e Bryce Young se encontram na NFL pela primeira vez e seguem no processo de evolução por Titans e Panthers, respectivamente.

Houston Texans (6-4) x Jacksonville Jaguars (7-3)

Data: domingo (26/11), às 15h

Local: NRG Stadium, Houston

Transmissão: ESPN e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: confronto que vale a liderança da divisão. CJ Stroud segue liderando o Texans como surpresa da temporada, mas para entrar de vez na briga dos playoffs terá pela frente Trevor Lawrence e o Jaguars, que estão invictos fora de casa.

Atlanta Falcons (4-6) x New Orleans Saints (5-5)

Data: domingo (26/11), às 15h

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

Transmissão: DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: confronto valendo a liderança pela divisão mais fraca e equilibrada da liga.

Arizona Cardinals (2-9) x Los Angeles Rams (4-6)

Data: domingo (26/11), às 18h05

Local: Estádio da Universidade de Phoenix, Glendale

Transmissão: DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: Kyler Murray (QB) ainda está pegando o jeito depois de ficar quase um ano parado e o Rams também não apresenta um bom futebol americano com consistência, mas segue conseguindo bons resultados contra adversários de divisão.

Denver Broncos (5-5) x Cleveland Browns (7-3)

Data: domingo (26/11), às 18h05

Local: Empower Field at Mile High, Denver

Transmissão: DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: Denver parece ter finalmente se encontrado com Russell Wilson (QB) e se tornou um time competitivo, mas pela frente encara um Browns que segue encontrando maneiras de vencer, mesmo sem ter os titulares Deshaun Watson (QB) e Nick Chubb (RB).

Philadelphia Eagles (9-1) x Buffalo Bills (6-5)

Data: domingo (26/11), às 18h25

Local: Lincoln Financial Field, Philadelphia

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: favoritos no começo da temporada, o Eagles tem o melhor recorde da NFL, mas o Bills segue tropeçando e precisa de uma vitória consistente para se reestabelecer entre os melhores da liga.

Las Vegas Raiders (5-6) x Kansas City Chiefs (7-3)

Data: domingo (26/11), às 18h25

Local: Allegiant Stadium, Las Vegas

Transmissão: ESPN e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: o Raiders melhorou após a troca de técnico e terá uma prova de fogo contra o Chiefs, mas o atual campeão vem com sangue nos olhos após a derrota para o Eagles e as dificuldades para pontuar no segundo tempo.

Los Angeles Chargers (4-6) x Baltimore Ravens (8-3)

Data: domingo (26/11), às 22h20

Local: SoFi Stadium, Inglewood

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: o Chargers virou uma panela de pressão prestes a explodir, principalmente para o técnico Brandon Staley. Pela frente, nada mais nada menos que o Ravens, líder da conferência e candidato ao título.

Minnesota Vikings (6-5) x Chicago Bears (3-8)

Data: segunda-feira (27/11), às 22h15

Local: U.S. Bank Stadium, Minneapolis

Transmissão: ESPN, Star+ e DAZN (Game Pass)

Para ficar de olho: o Vikings deve seguir sem Justin Jefferson (WR), mas a estrela de Joshua Dobbs (QB) segue brilhando e espera continuar assim contra o Bears, que segue encontrando dificuldades para vencer, mesmo quando joga bem.