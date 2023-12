Rodada da saudade: jogos do Brasileirão serão marcados por despedidas

Além de encaminhar as definições de classificação na Série A do Campeonato Brasileiro, a 37ª rodada da competição nacional, com jogos marcados para hoje e amanhã, tem tudo para causar as mais variadas emoções nos corações dos torcedores espalhados pelo Brasil. Nos confrontos do fim de semana, jogadores com status de ídolos iniciam o processo de despedida dos clubes. Alguns, como Filipe Luís, do Flamengo, e Fábio Santos, do Corinthians, caminham para a aposentadoria dos gramados. Outros, como Luis Suárez e Lucas Moura, não devem permanecer em Grêmio e São Paulo na temporada 2024.

Praticamente toda a rodada vai ter clima de adeus. Ídolo e símbolo de uma geração vencedora no Corinthians, Fábio Santos vai se despedir da Neo Química Arena, às 18h, contra o Internacional. O lateral-esquerdo será homenageado antes do aquecimento em Itaquera. Ao todo, ele vestiu a camisa seis em 372 oportunidades. O Atlético-MG também vai presenciar a última apresentação de uma referência. Presente em vários títulos do Galo na década, o zagueiro Rever joga diante da torcida pela última vez na carreira, no Mineirão, às 21h, contra o São Paulo, com direito a patch no uniforme alvinegro pelos 354 jogos.

Amanhã, o Flamengo verá, pela última vez, parte da geração 2019 em campo. Membros de uma equipe extremamente vencedora, Filipe Luís e Rodrigo Caio viverão, às 16h, contra o Cuiabá, os últimos momentos vestindo rubro-negro. Cumprindo a promessa de não jogar em outro lugar, o lateral-esquerdo vai pendurar as chuteiras. O zagueiro vai disputar a temporada 2024 com outras cores. No ingresso do jogo, haverá uma arte com a imagem dos atletas. As dezenas de taças conquistadas por eles também vão marcar presença no gramado do Maracanã. Outras ações devem ampliar o clima de saudosismo entre os flamenguistas no estádio.

Às 18h30 de amanhã, Luis Suárez deve jogar pela última vez na Arena do Grêmio. O atacante tem vínculo somente até dezembro e deve seguir outro rumo em 2024. Mesmo por apenas uma temporada, o uruguaio teve uma relação intensa com o tricolor. Os gols e a entrega nas partidas construíram uma rápida relação de idolatria. Cinquenta e três jogos foram tempo suficiente para os gremistas alimentaram um sentimento de saudade pela partida. Os ingressos do compromisso final do jogador em Porto Alegre estão esgotados e as arquibancadas vão ficar repletas de homenagens.

Lucas Moura vive situação parecida no São Paulo. O jogador conversa com a diretoria para avaliar uma permanência em 2024. No entanto, quando foi contratado, em agosto, a ideia era permanecer no futebol brasileiro somente até dezembro e, depois, buscar outro mercado. O título da Copa do Brasil, a idolatria ampliada com a torcida e a possibilidade de disputar a Libertadores são usados pelo clube como trunfo por uma renovação. O futuro, no entanto, é incerto. Embora a despedida frente aos tricolores seja na quarta-feira, às 21h30, contra o Flamengo, o jogo contra o Galo representa o início de um novo adeus da cria de Cotia.

Voar para o além

Nas últimas duas rodadas da temporada 2023, o Campeonato Brasileiro vai desfrutar os momentos finais do brilho de vários destaques. Campeão da América, o Fluminense deve perder peças como o zagueiro Nino e o volante André. A partida de amanhã, às 16h, contra o Palmeiras, não será a última da dupla por causa da proximidade do Mundial de Clubes. No alviverde, o sentimento, na verdade, é o temor. Comandante de um período vencedor, o técnico Abel Ferreira tem sondagem do futebol do Catar. No clube, há o receio de uma despedida após o fim da competição nacional.

Mesmo com a decepção de ter deixado o título nacional escapar entre os dedos, os torcedores do Botafogo terão, ainda, de dizer adeus para o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adrielson. Negociados com o Lyon, eles farão vão se despedir do Nilton Santos diante do Cruzeiro. Uma das maiores revelações do futebol brasileiro, o atacante Vitor Roque terá sentimento parecido no Athletico-PR. O jogo de amanhã contra o Santos, às 18h30, na Ligga Arena, fará o último jogo diante dos rubro-negros. Em janeiro, o jogador de 18 anos passará a defender o Barcelona.

Ciclos vêm e vão em todas as áreas da vida. O futebol não é imune a isso. Nas palavras dos próprios torcedores, os jogadores passam, mas os clubes ficam para sempre. Apesar disso, não há nenhum impeditivo de o saudosismo não invadir corações nas arquibancadas dos estádios do futebol. A rodada do fim de semana promete muita emoção não apenas pelas surpresas da bola, mas por parte da história de várias equipes estar se esvaindo com aposentadorias e até logos.



Frases de adeus

"Vivi todas as emoções possíveis: alegria, tristeza, frustrações, me machuquei, fui campeão. A pessoa que eu me tornei é por causa desse esporte maravilhoso. Portanto, nunca vou te abandonar. O sentimento que fica é só um: de gratidão"

Filipe Luís, lateral do Flamengo



"É uma mistura de sentimentos. Não durmo há três dias. A ansiedade realmente tomou conta. Mas estou de alma lavada, sentimento de alegria, de saber que o dever foi cumprido. Tudo aquilo que eu programei desde menino deu certo"



Fábio Santos, lateral do Corinthians



"A dor que dá sair de uma cidade em que se deixa amigos... nossos filhos deixam grandes amizades. Momento único foi fazer gol em clássico. Mas fico com o carinho que as torcidas de Grêmio e Inter me deram. Obrigado pelo carinho. Nos vemos em breve"



Luis Suárez, atacante do Grêmio