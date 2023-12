Capital contrata garotos de 16 anos para o Candangão 2024

A terra que produziu Endrick, a jovem revelação do Palmeiras, da Seleção Brasileira e, futuramente, do Real Madri; segue dando mais frutos. O Brasil está perto de ver mais dois nomes despontarem. O zagueiro Lucas Eduardo e o meia Felipinho foram os destaques do Campeonato Candango Sub-17, na campanha invicta do Capital. A equipe que está a 1 ano e dois meses sem perder tem uma base sólida de formação e estilo de jogo. Os dois atletas tanto fizeram ao longo do ano que foram convidados a assinarem contrato com a equipe profissional do Tricolor para a disputa do Candangão 2024, a partir de janeiro.

Antes disso, porém, ambos devem integrar a equipe sub-20 do Coruja durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, nos primeiros dias do próximo ano. “Em ambos os casos, eles vão estar em categorias acima. Porém, acredito que ambos têm plenas condições e estão aptos para desempenharem um bom papel seja onde estiverem”, garante o treinador Aurélio Ferreira, que participa diretamente na formação da jovem dupla.

Lucas chegou ao Capital em setembro vindo de Mossoró, no Rio Grande do Norte. “Aos poucos estou atingindo meus objetivos, que são: viver do futebol e dar um futuro melhor para minha família”, comemora. O zagueiro mora no alojamento do clube e divide o tempo entre treinos e estudo.

Já Felipinho, que mal completou 16 anos, já tem costume de atuar entre os mais velhos. “Minha principal característica é a assistência. Fui líder nesse quesito no sub-17 e também fui bem no sub-20”, explica o meia.

Cria do Capital, o jogador atribui a ascensão profissional à chegado do técnico. “Desde que o Aurélio começou a nos treinar, nosso ânimo mudou. Ele tem uma sede de vitória muito grande e isso nos motiva demais. Ele cobra demais, mas também nos ajuda muito. A soma disso é fundamental para os resultados que estamos conquistando”, ressalta o armador ao lembrar que, além do título local, o time foi campeão em tudo o que disputou no ano: Copa Novos Talentos e Copa Kabal.

Caso a ida de ambos para a Copa São Paulo se confirme, eles vão estar lado a lado com o artilheiro da categoria sub-20 no DF, Rian Pablo, e seus quase 30 gols no ano; além do goleiro Alex, eleito o melhor da temporada. Já no profissional, passam a treinar com o técnico Paulinho Kobayashi, simplesmente o campeão invicto da Série D do Brasileirão deste ano com o Ferroviário (CE).