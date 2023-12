São Paulo anuncia contratação de Erick, primeiro reforço de 2024

São Paulo anuncia primeiro reforço de 2024 - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo anunciou, na manhã deste domingo (10), seu primeiro reforço para próxima temporada. Afinal, Erick assinou um pré-contrato no meio deste ano e vai defender as cores tricolores em 2024. O clube fez um anúncio especial nas redes sociais.



Nosso primeiro reforço para 2024 vem do Nordeste! Aniversariante do dia, Erick vai poder viver dias e noites de Morumbi lotado no Tricolor!#VamosSãoPaulo ???????? pic.twitter.com/ZHNvn6bbUb — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 10, 2023









O atacante completou 26 anos neste domingo (10) e acabou sendo presenteado com um anúncio especial. O jogador foi um dos destaques do Ceará em 2023, com 18 gols e 13 assistências. O atleta se notabiliza pela velocidade e chega sem custos ao clube paulista.

Assim, Erick se apresenta ao São Paulo no começo de janeiro, quando os jogadores tricolores retornam das férias. Além do atacante, os dirigentes são-paulinos também estão próximos da contratação do volante Luiz Gustavo, que disputou uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira em 2014.