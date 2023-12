Endrick elege torcida do Vasco como a mais “impressionante”

Partida entre Palmeiras e Vasco, válida pela final (volta) da Copa do Brasil Sub-17, no estádio de São Januário - (crédito: Foto: Fabio Menotti) Jogada10 Jogada10

Convidado da edição do “Bola da Vez”, da ESPN Brasil, do último sábado (09), o atacante Endrick, do Palmeiras, abriu o coração e elegeu os melhores adversários que já enfrentou. No assunto torcida, o jovem de 17 anos colocou a do Vasco como a mais “impressionante”.

Em 2022, vale lembrar, Palmeiras e Vasco não se enfrentaram, afinal, o time carioca estava na Série B. No primeiro turno deste ano, o Cruz-Maltino abriu 2 a 0 no Maracanã, mas o Verdão arrancou o empate no segundo, quando Endrick estava em campo. No returno, o camisa 9 não jogou.

Aliás, essa não é a primeira vez que Endrick elogiou a torcida do Vasco. No ano passado, quando as equipes se enfrentaram na final da Copa do Brasil Sub-17, o atacante palmeirense, já vendido para o Real Madrid, destacou:

“É inexplicável, eu até me arrepio. Não estou querendo ganhar a torcida do Vasco, não estou querendo que eles gostem de mim. Mas até na base você vê o que eles (torcedores do Vasco) fazem. Antes de entrar em campo, eu estava com um frio na barriga. Já sabíamos que ia ser difícil, como foi no primeiro jogo. Mas com essa torcida aí… Não tem como”, disse Endrick na ocasião.

Ainda nesta entrevista, Endrick também elegeu Murilo, do Palmeiras, como o zagueiro mais difícil que enfrentou. Neste bate-pronto, o camisa 9 apontou Cristiano Ronaldo como o seu maior ídolo no futebol. Ele destacou ainda que seu maior sonho é disputar a Champions League.

