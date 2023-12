Técnico do River indica acerta de De la Cruz com Flamengo

De La Cruz, à esquerda, é um dos maiores nomes do River Plate - (crédito: Foto: JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Após a eliminação do River Plate para o Rosario Central na Copa da Liga Argentina, no último sábado (09), o treinador Martín Demichelis apontou que os Millionários devem perder o meia Nicolas De La Cruz. Vale lembrar que o uruguaio desperta interesse do Flamengo.

“Com Nico, há um compromisso de venda e quem vier com certeza vai levar. (De La Cruz) É um dos melhores jogadores da seleção uruguaia e do futebol sul-americano, é um jogador de hierarquia, com características mistas. Espero que não venham procurá-lo, mas com certeza virão”, comentou o treinador.

Assim, a tendência natural é que De La Cruz acerte com o Flamengo. O clube carioca, aliás, já tentou contratá-lo em outras ocasiões, mas o River Plate não liberou. Agora, o clube argentino parece disposto a liberar desde que o Fla pague a multa rescisória de 16 milhões de dólares (cerca de R$ 78 milhões, na cotação atual).

O Flamengo pretende contar com De La Cruz já em janeiro, mês que o Fla disputa um amistoso com o Orlando City no dia 27 e começa o Campeonato Carioca dez dias antes. Assim, caso a concretização seja realizada, ele disputará posição com Arrascaeta, como já acontece na seleção uruguaia.

De La Cruz está com 26 anos e foi revelado pelo Liverpool do Uruguai, onde jogou profissionalmente entre 2015 e 2017. No mesmo ano, transferiu-se para o River Plate. No clube argentino, conquistou nove títulos, incluindo a Libertadores de 2018 e dois Campeonatos Argentinos. Titular do River, ele fez 37 jogos e marcou 7 gols neste ano.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.