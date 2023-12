Desejo de Pedro Raul pode agilizar ida para o São Paulo

Pedro Raul está sem espaço no Toluca - (crédito: Foto: Divulgação/Toluca) Jogada10 Jogada10

O desejo do Pedro Raul de mudar ares pode acelerar a sua saída do Toluca e ida para o São Paulo. Afinal, o centroavante está na reserva do clube mexicano. O atacante, portanto, quer jogar mais minutos em 2024, de acordo com apuração do site “Trivela”.

Curiosamente, no entanto, a tendência é de que Pedro Raul seja reserva no São Paulo, pelo menos no primeiro momento, afinal, Calleri, além de ídolo, foi titular absoluto em 2023. Por outro lado, Pedro Raul apostaria no fato do São Paulo jogar bastante em 2024. Vale lembrar que o Tricolor tem cinco competições no ano que vem: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Libertadores e Supercopa do Brasil. Há ainda a chance de disputar o Mundial de Clubes em dezembro.

Após ser reeleito presidente do São Paulo no último sábado (09), Julio Casares desconversou sobre o interesse do Tricolor em Pedro Raul.

“Eu não discuto nunca nomes. Respeito os nomes que colocam na imprensa. O São Paulo sempre vai trazer oportunidades, desde que caiba no orçamento”, comentou Julio Casares.

Vale lembrar ainda que o clube paulista tem Luciano, Lucas, Juan, Pato, Erison, Wellington Rato, David, Marcos Paulo, Caio Matheus, Talles Wander e Henrique Carmo para o ataque. Neste domingo (10), o São Paulo, aliás, anunciou a contratação de Erick, que estava no Ceará. No entanto, o Tricolor quer fazer uma redução no elenco, que hoje tem mais de 40 jogadores.

Pedro Raul tem 27 anos e é gaúcho. Ele começou a carreira nos clubes pequenos do estado, até chegar ao Atlético Goianiense em 2019. Naquele ano, foi campeão estadual e fundamental no acesso da B para A do Dragão. Depois, jogou ainda por Botafogo, Vasco e Goiás, além de times do exterior.

