Pec, Marlon… veja quem sobe e desce entre os crias da base do Vasco em 2023

Após vários anos sob a dependência do rendimento precoce dos crias da base, o Vasco reduziu a participação dos jogadores jovens em 2023. Prova disso que alguns foram emprestados e outros não emplacaram alta minutagem no Campeonato Brasileiro, principalmente após a chegada de mais reforços e do técnico Ramón Díaz, no mês de julho.

Porém, Gabriel Pec e Marlon Gomes, por exemplo, tiveram as melhores temporadas da carreira e se tornaram importantíssimos para a campanha que evitou o rebaixamento. Além deles, mais dois atacantes também saem com moral do ano. Outros, porém, não emplacaram. O Jogada10, então, fez o levantamento abaixo da garotada de São Januário que está sob contrato e detalhou a situação de cada um.

Deixamos fora da lista nomes que ainda têm idade de sub-20 e só jogaram no Estadual ou em amistosos, como Paulinho, Julião, Lucas Eduardo e Paixão, além de Alex Teixeira, que começou sua carreira no Vasco, mas já é veterano.

Goleiros:

Halls ficou no grupo por todo o ano de 2023, mas Léo Jardim não deu chances nem mesmo para o primeiro reserva, Ivan. Portanto, aos 24 anos, segue sem ampla avaliação sobre sua evolução. Nos três jogos que fez, no entanto, foi bem. Tem vínculo até o fim de 2024. Já Alexander foi emprestado para o Avaí, teve pouco espaço e voltou recentemente. Contrato expira em setembro de 2025.

Zagueiros:

Com a saída de Eric Pimentel, que acertou com o Porto, restaram Miranda e Zé Vitor. O primeiro alternou momentos de moral, como titular no Carioca e no meio do Brasileirão, mas foi barrado pouco depois em ambas as oportunidades. Fez 18 partidas com a camisa cruz-maltina e também teve destaque como lateral-direito na conquista do Pan-Americano com a Seleção. Entretanto, não deve renovar.

Já Zé Vitor fez sete jogos e não foi bem quando teve chance. Mesmo assim, a menos que seja emprestado para ganhar experiência, tem tudo para permanecer. Afinal, foi muito bem no sub-20 e é um zagueiro canhoto, o que não é fácil de achar no mercado.

Lateral-esquerdo:

Eterna promessa, Riquelme passou parte da temporada em recuperação de uma lesão no joelho que sofreu ano passado. Muito por conta disso, nem sequer entrou em campo em 2023 (no total, soma 34 partidas como profissional). Além disso, Lucas Piton deu raríssimas brechas no setor. A tendência é que o lateral, de 21 anos, deixe o clube em breve.

Volantes:

São dois crias da base com participação ativa e sob contrato para 2024. Rodrigo começou como a surpresa na equipe, mostrando ótima noção de marcação e muita disposição. A pouca experiência, porém, fez seu desempenho cair. Com isso, depois de 21 partidas, foi jogar a Série B pelo Londrina. Pode ser aproveitado por Ramón Díaz caso o Vasco não contrate muitos reforços para a posição.

Barros, por sua vez, teve seu melhor momento entre o meio da Taça Guanabara e o começo do Brasileirão. Apesar da fase ruim do time, foi um dos poucos a se salvar e fez até gol contra o São Paulo. Sofreu uma lesão no joelho que o afastou por dois meses e, a partir daí, só entrou no fim de dois jogos com Ramón. Aos 19 anos, tem tudo para evoluir e ganhar mais espaço. Seu contrato vai até o fim de 2026.

Meias:

Talvez o maior ativo do Vasco, entre os crias, seja Marlon Gomes. O meio-campo acumulou 28 partidas na temporada, mesmo com duas lesões e a participação no Mundial sub-20. Terminou como titular e com bastante moral com o técnico argentino, que o citou mais de uma vez como um dos jogadores mais talentoso do elenco. Falta mais regularidade e, certos momentos, intensidade na marcação. O vínculo ainda prevê três anos anos, e a 777 Partners espera negociá-lo por cifras altas antes disso.

Único estrangeiro entre os revelados na base, Matías Galarza está emprestado ao Talleres-ARG até o fim do ano que vem. O jogador paraguaio agradava muito o ex-técnico Maurício Barbieri e, dessa forma, entrou em campo 17 vezes até maio. Mas errou muito em alguns confrontos, perdeu espaço e saiu de novo. Mesmo sob contrato até 2025, talvez não volte para São Januário.

Atacantes:

Com 14 gols e 12 assistências, Gabriel Pec enfim brilhou em 2023. O ponta de 22 anos foi eficiente mesmo quando saiu do banco, resolvendo, por exemplo, o clássico contra o Fluminense com dois gols no fim. Com alta contribuição também no apoio à defesa, ele termina a temporada em alta e sob os olhares de clubes como São Paulo e Atlético-MG, além de alguns do exterior. Renovou até 2026.

Após o destaque em 2022, com alguns golaços, Figueiredo decepcionou. E não foi por falta de oportunidade, afinal, jogou 25 partidas. Marcou somente um gol e, no fim do Brasileirão, não figurava nem em algumas listas de relacionados do Vasco. Sob vínculo até dezembro de 2025, é um dos que pode sair para ganhar rodagem. Tem 22 anos.

Já Erick Marcus e Rayan não podem reclamar da temporada que tiveram. Enquanto o primeiro, apesar de duas lesões, fez 26 jogos, marcou duas vezes e agradou Ramón Díaz, a joia de 17 anos estreou com gol nos profissionais e mostrou potencial para ser titular do Vasco no futuro. Naturalmente, com a necessidade de mais experiência no time, perdeu espaço na luta contra o rebaixamento. Seu contrato vai até 2026.

