André busca título do Mundial em ‘último capítulo’ pelo Fluminense

Com apenas 22 anos, André já viveu muitos momentos marcantes dentro do futebol. Embora ainda esteja no começo da carreira, 2023 vai ficar marcado na memória do volante. O jogador foi campeão da Libertadores, atuou em jogos da Seleção Brasileira e vai disputar um Mundial de Clubes na Arábia Saudita.

Apesar da identificação e dos títulos, André vive os últimos momentos no Fluminense. O volante vem recebendo propostas de clubes europeus e deve respirar novos ares em 2024. O “fim” está próximo, mas ainda é possível construir uma última história nas Laranjeiras. Afinal, os jogadores tricolores vão em busca do título inédito do Mundial.

História de André no Fluminense

O volante é revelado pelas categorias de base do clube e estreou profissionalmente em 2021. Na época, Roger Machado comandava os jogadores tricolores em busca do título do Campeonato Carioca. O atleta era jovem, mas já mostrava muita vontade e personalidade dentro de campo.

Com Fernando Diniz, André se firmou de vez no Fluminense. O volante atuou em diferentes posições, mas sempre mostrou muita entrega dentro de campo. O jogador, dessa forma, acabou sendo determinante para os títulos do Campeonato Carioca e da Libertadores.

Após muitos momentos marcantes, está na hora do último capítulo da história entre André e Fluminense. O volante sabe das dificuldades do Mundial, mas acredita que os jogadores tricolores estão preparados para disputa da competição.

“Um campeonato muito difícil e especial, um lugar em que todo mundo quer chegar. É difícil ganhar uma Libertadores e sabemos das dificuldades, mas estamos preparados”, disse André antes de embarcar para Arábia Saudita.

O Fluminense entra em campo na próxima segunda-feira (18), contra Al-Ahly ou Al-Ittihad, às 15h, pela semifinal do Mundial. A final da competição acontece no dia 22 de dezembro.

