Jogo do Flamengo nos EUA já tem 50% dos ingressos vendidos

Anúncio do amistoso entre Flamengo e Orlando City - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Depois de um ano muito abaixo das expectativas e sem título, o Flamengo espera ter um 2024 bem melhor. E, aliás, a torcida também aparenta estar esperançosa disso. Tanto é que um popuco mais da metade da carga de ingressos para o jogo contra o Orlando City, no dia 27 de janeiro, já foi adquirida pelos rubro-negros com apenas quatro dias de venda: ao todo, 13 mil dos 25 mil bilhetes.

A partida contra a equipe da MLS vai marcar justamente o encerramento da pré-temporada dos cariocas nos Estados Unidos. O Rubro-Negro, inclusive, deve ainda disputar outro jogo na Flórida, em janeiro, na cidade de Tampa. Mas ainda sem o adversário confirmado. A tendência é a de que ocorra em 21 ou 22 , e o clube negocia com possíveis interessados em participar do evento.

Como o Flamengo estará com seu elenco principal longe do Brasil, terá de usar, assim como nas últimas temporadas, grupo alternativo no início do Campeonato Carioca. Pela tabela da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), as quatro primeiras rodadas da Taça Guanabara acontecerão até 28 de janeiro. Ou seja, não haveria tempo hábil e logística para colocar a campo força máxima antes do quinto compromisso pelo Estadual.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.