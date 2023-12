Diniz avisa que Flu não abrirá mão de seu estilo no ‘jogo da vida’

Diniz terá duelo contra Guardiola na final do Mundial de Clubes - (crédito: Lucas Mercon) Jogada10 Jogada10

O Fluminense se prepara para encarar o Manchester City, nesta sexta-feira (22), às 15h, pela grande final do Mundial de Clubes. Na véspera da decisão, o técnico Fernando Diniz concedeu entrevista coletiva e disse que sua equipe se preparou o ano todo para esta partida. O treinador classificou o embate como ”a partida de sua vida” e fez elogios a Pep Guardiola.

“É o jogo mais importante da minha vida. O próximo jogo sempre é o mais importante. Também coincide de ser o jogo, historicamente, mais singular. Decisão de título mundial. Contra um dos melhores times da história do futebol mundial e um dos maiores treinadores”, disse Diniz, que prosseguiu.

“Para a gente, é um grande desafio. Trabalhamos muito para essa partida. Desde que quando eu cheguei no Fluminense, sonhamos com isso. Não consegui como jogador, mas estou conseguindo participar da decisão do título mundial como treinador”, completou o treinador.

Aliás, sobre a final, Diniz elogiou bastante o adversário inglês e considera o Manchester City como o “melhor time do mundo”. Contudo, disse que o Fluminense entrará em campo sabendo que pode ser campeão mundial.

“Quando a gente vai jogar futebol, a primeira coisa que você tem que ter é confiança de que você pode vencer. Sempre entrei com a intenção de vencer o jogo. O Fluminense vai fazer o máximo possível para vencer. Vamos enfrentar o melhor time do mundo, mas isso não nos impede de sonhar e fazer o nosso melhor. O que vamos fazer é ser o melhor possível. O Fluminense vai jogar como um time que acredita nos seu valores e acredita de que as coisas são possíveis”, falou o técnico.

Fernando Diniz diz que não abrir mão de seu estilo contra o City

Uma das grandes incógnitas da decisão é como o Fluminense vai se comportar dentro de campo. Afinal, o Tricolor Carioca costuma jogar com um jogo mais ofensivo e de posse de bola, também conhecido como ”Dinizismo”. Contudo, o Manchester City adota uma postura parecida com Guardiola e seu ”tiki-taka”, além de ter jogadores superiores. Sendo assim, o treinador do Flu garante que seu método será mantido.

“Nosso estilo de jogo vai ser mantido, só vamos corrigir para não errarmos como contra o Al Ahly. O campo de treinamento é muito diferente do estádio. A grama está muito mais baixa no estádio. Muito molhado. Sentimos muitos essa adaptação. Tivemos nervosismo e também erramos por conta da adaptação do campo. Parece os campos de grama sintética do Brasil. Isso muda o aspecto do jogo’, finalizou Diniz.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.