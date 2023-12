‘Conheço exatamente o talento e a qualidade do Fluminense’, diz Guardiola

Pep Guardiola durante a coletiva que antecede a final do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/Manchester City) Jogada10 Jogada10

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola estudou muito bem o Fluminense, adversário dos ingleses na final desta edição do Mundial, na Arábia Saudita. A bola rola, nesta sexta-feira (22), no King Abdullah Sports, em Jeddah, às 15h (horário de Brasília).

“Conheço exatamente o talento e a qualidade do Fluminense. Sabemos, então, o que significa o Mundial para os times sul-americanos. Será uma final dura. E vamos por isso. Conheço meus jogadores e os respeito pelo que fazem, é muito boa a forma como jogam”, pontuou o treinador espanhol, na entrevista coletiva desta quinta-feira (21).

Haaland, De Bruyne e Doku são os desfalques do Manchester City no embate contra o Fluminense. Guardiola avaliou, também, o peso destas ausências para a decisão.

“Se acham que sem Haaland e De Bruyne, eles têm vantagem, ok. Não posso controlar o que pensam. Queremos, portanto, ter uma boa performance e vencer a final”, afirmou o treinador do City.

Já o lateral-direito Walker foi perguntado sobre a polêmica que antecede o jogo. Afinal, um jornal inglês ironizou o Fluminense e o comparou a um time de aposentados.

“Idade é apenas um número para mim. O que importa é a sua performance. Pelo que vi de Marcelo, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol, ele ainda está em bom nível. E comentários como esse são um pouco desrespeitosos”, respondeu, na lata.

