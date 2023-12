Dicas para cuidar do corpo antes e depois da corrida São Silvestre

Preparar o corpo para correr contribui para a reposição de nutrientes (Imagem: Olexandr Panchenko | Shutterstock) - (crédito: EdiCase) EdiCase EdiCase

Cerca de 35 mil corredores de várias partes do mundo, amadores e profissionais, vão se encontrar no dia 31 de dezembro em São Paulo para a 98ª edição da São Silvestre. A principal prova de rua da América Latina tem um percurso de 15 quilômetros e requer preparo físico. Os cuidados, no entanto, não se limitam aos meses que antecedem a competição. Depois da corrida é fundamental adotar estratégias que garantam a hidratação adequada e a reposição de nutrientes.

Por isso, Jhonathan Andrade, nutricionista e professor do curso de Nutrição do UniCuritiba – instituição que integra a Ânima Educação –indica alguns cuidados fundamentais, confira:

Dieta para repor as energias após a corrida

Segundo o nutricionista, após uma longa prova de corrida é importante repor os estoques de glicogênio e de carboidratos encontrados em alimentos como pão, arroz, batata, mandioca, tapioca, macarrão, bolo e pão de queijo.

"O ideal é que o carboidrato seja associado a uma fonte proteica, como leite, carne ou ovos. Um pão com doce de leite ou tapioca com ovo e queijo são bons exemplos de qualidade de refeição pós-prova. Proteínas e carboidratos ajudam a recuperar as fibras e a repor o glicogênio muscular. O glicogênio é o estoque de carboidrato nos músculos, que é extremamente consumido durante uma prova como a São Silvestre", diz.

Alimentos que ajudam na recuperação muscular

Outros exemplos de refeição pós-prova são iogurte de morango com pedaços de frutas; suco de melancia e tapioca com queijo e doce de leite; água de coco ou caldo de cana com torta salgada de carne moída. Com esse cardápio, segundo Jhonathan, os corredores conseguem agilizar a recuperação metabólica e muscular, mas a quantidade a ser consumida é variável para cada indivíduo.

Hidratar o corpo é fundamental para um bom desempenho na prova (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

Alimentos para evitar antes da competição

Se a orientação é comer bem após a corrida, a fase anterior à prova exige mais atenção. Antes da competição, os corredores não devem consumir alimentos que fogem à dieta habitual ou exagerar no açúcar e carboidrato. Bebida alcóolica e frituras também não são indicadas. "Tudo isso pode causar desconforto intestinal durante a competição", alerta o nutricionista.

Consumo adequado de água antes e depois da prova

A hidratação pré e pós competição é outro aspecto essencial para quem deseja ter bom desempenho em provas longas como a São Silvestre e manter a saúde após tanto esforço físico. Para os participantes, a recomendação é ingerir em torno de 1 litro de água para cada quilo de peso corporal perdido.

Segundo Jhonathan, a pessoa deve se pesar antes de iniciar a prova e logo após a corrida. "Assim fica mais fácil identificar o peso perdido e fazer a estratégia de hidratação. A hidratação pré-competição é outra condição fundamental, já que colabora para o bom desenvolvimento do atleta durante a prova", ensina o professor de Nutrição do UniCuritiba.

A hidratação pré-treino é 10 ml de água por quilo de peso do atleta, ingeridos até quatro horas antes da competição. O nutricionista alerta: volumes acima de 350 ml ingeridos de uma só vez podem causar desconforto gástrico e atrapalhar a prova. Para evitar esse problema, Jhonathan orienta os corredores a tomarem água em pequenas quantidades, independentemente de sentirem sede. "Em competições como a São Silvestre, a regulação da sede pode ser alterada por causa do estresse a que o organismo é submetido", conclui.

Por Marlise Groth

Saiba Mais Esportes Santos busca renovação com Maxi Silvera, mas uruguaio deve sair

Santos busca renovação com Maxi Silvera, mas uruguaio deve sair Esportes Diniz alerta que Manchester City 'é um dos melhores times da história'

Diniz alerta que Manchester City 'é um dos melhores times da história' Esportes Repeteco? Scarpa e Felipão foram campeões brasileiros em 2018

Repeteco? Scarpa e Felipão foram campeões brasileiros em 2018 Esportes Léo Jardim celebra bom desempenho em retorno ao Brasil: ‘Ano de afirmação’

Léo Jardim celebra bom desempenho em retorno ao Brasil: ‘Ano de afirmação’ Esportes City x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

City x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Carille promete Santos focado no Paulista: ‘Vamos entrar com tudo’